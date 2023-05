Fuertes caídas en Meliá Hotels tras presentar resultados.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 5,32 S2 4,56 R1 6,03 R2 4,56 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La compañía se acerca peligrosamente al soporte de los 5,325 euros. Mucho cuidado con el abandono de este nivel de precios ya que si los abandona es muy probable que podamos acabar viendo una complicación importante de su serie de precios. La compañía volvería a situarse por debajo de la media de 200 sesiones siendo muy probable la continuación de las caídas hasta el nivel de los 4,60 euros, precios de comienzos de año. Ojo que no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos del pasado año que dibujara en los 4,06 euros. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que no consiga subirse por encima de los 6,03 euros.