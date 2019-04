MásMóvil mira otra vez de reojo a la directriz bajista

La directriz bajista que une los máximos decrecientes, con tres puntos de tangencia, pasa en el momento actual por los 21,80 euros

A pesar de las importantes caídas desde principios de abril lo más interesante es que el precio ha conseguido rebotar sin perder el mínimo de reacción previo. Tenemos un primer mínimo creciente, que no es poco.

Vaya por delante que un servidor esperaba un mejor comportamiento del título semanas atrás. Pero lo cierto es que a pesar de las caídas de casi todo el mes de abril el aspecto técnico no ha cambiado lo más mínimo. Y esto es así porque a pesar de la corrección que ha llevado al título a los 17,44 euros lo importante es que el soporte que tenemos en los mínimos de marzo (16,68) se ha respetado en todo momento. O dicho con otras palabras, tenemos un primer máximo creciente, que no es poco. Los osciladores de momento diarios se han girado claramente al alza desde la sobrecompra y, correcciones puntuales aparte, no descartamos que ahora sea la buena en el sentido de que el título ponga rumbo a la zona de resistencia que presenta en el entorno de los 21,80-22 euros, por donde pasa la directriz bajista que une los máximos decrecientes (son tres los puntos de tangencia) desde los máximos históricos que marcó en marzo de 2018 en los 26 euros.