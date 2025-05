Santander ha conseguido superar los máximos de todos los tiempos tras recuperar, en el último mes, más de un 40%.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA

Desde los mínimos del 7 de abril, se ha comportado como un cohete. Actualmente se mueve en subida libre, con el camino despejado para que podamos verle alcanzar nuevas cotas. Por debajo, el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 5,99 euros. No veremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

Banco Sabadell también lleva un mes de escándalo. Desde los mínimos del 7 de abril, se ha revalorizado también un 40%, aunque por el momento no ha conseguido superar los máximos históricos. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 2,750 euros. La superación de estos precios supondría una nueva señal de fortaleza que nos haría pensar en una extensión de su tendencia alcista principal. Por debajo, el primer nivel de soporte está en los 2,4980 euros. No veremos una señal de debilidad mientras que respete estos precios.

BBVA ha logrado rebotar en la media de 200 sesiones y vuelve a moverse muy cerca de los máximos históricos. No sería raro que, por estos precios, se tomara un respiro. A día de hoy podemos ver cómo se encuentra consolidando niveles, y no descartamos que, tras digerir estas últimas ganancias, podamos ver el comienzo de un nuevo impulso alcista. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los 13,0740 euros, máximos históricos. Esto dejaría al banco en subida libre, sin resistencia alguna en su camino. No veremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 11,7740 euros, mínimos del pasado 30 de abril. Si perdiera estos niveles, podríamos asistir a una vuelta al nivel de los 10,70 euros, mínimos del hueco alcista que se dejara el 10 de abril.

Unicaja no para de dar señales de fortaleza en su inmejorable aspecto técnico. El banco ha conseguido superar los máximos históricos que dibujara, el pasado mes de marzo, en los 1,7370 euros. Su aspecto técnico no puede ser mejor ya que se mueve en subida libre, sin resistencia alguna en su camino. La ausencia de oposición nos hace pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 2 euros. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que dar solidez a su tendencia alcista actual. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 1,6340 euros. Aunque su tendencia es impecable, estaremos muy pendientes de su comportamiento en este nivel de precios. Si lo pierde, es muy probable que podamos ver un paso atrás. No obstante, el soporte clave está muy lejos, concretamente en los 1,1940 euros, mínimos de abril.

Bankinter es otro de los bancos que cotizan con el 'cielo abierto'. Esta última semana hemos visto cómo superaba los máximos de todos los tiempos. Ahora mismo se mueve en subida libre, y parece probable que podamos ver una extensión de las alzas. No obstante, hay que ser prudente ya que ofrece unos altos niveles de sobrecompra y entraría dentro de la normalidad que se tomara un respiro antes de continuar con su escalada alcista. No sería raro que pudiera buscar apoyo en las inmediaciones de los 9,978 euros.

CaixaBank también ofrece un aspecto técnico muy similar, que es muy bueno. El banco está atacando los máximos de todos los tiempos tras revalorizarse un poco menos de un 40% en poco más de un mes. A día de hoy ofrece unos altos niveles de sobrecompra, pero podría continuar tranquilamente con el frenesí alcista en busca de nuevas cotas. El soporte a vigilar se encuentra en los 6,56 euros. No veremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de estos precios.