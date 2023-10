A mediados del pasado mes de septiembre pudimos ver como Logista dibujaba máximos históricos

Análisis Técnico REBOTE EN MEDIA DE REFERENCIA S1 23,46 S2 22,5 R1 25,68 R2 25,68

Su aspecto técnico no podía ser mejor, tras superar los máximos que presentaba en los 25,12 euros. No obstante, la segunda mitad de septiembre no ha sido nada buena. El valor se ha dejado cerca de un 8% lo que la ha llevado a probar el soporte que le ofrece la media de 200 sesiones.

Parece que por estos precios podríamos volver a ver la vuelta de las compras. La superación de la resistencia de los 24,6 euros sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 25,68 euros, máximos históricos que dibujara el 15 de septiembre. Por debajo el soporte clave se encuentra en los 23,46 euros. Sólo veremos una señal de debilidad si termina abandonando este nivel de precios.