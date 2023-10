En sólo dos sesiones, Tesla hace saltar por los aires una posible recuperación de su aspecto técnico

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 200 S2 180 R1 242,54 R2 268,94 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El jueves la compañía pulverizó el soporte de los 234,58 dólares y el viernes vimos cómo cerraba por debajo del soporte de los 212,36 dólares. La compañía terminó la semana por debajo de la media de 200 sesiones. Esto no pasaba desde que consiguiera subirse por encima de este promedio, a finales del mes de mayo.

Las perspectivas técnicas de Tesla, por tanto, se complican, y es que no descartamos acabar viendo una extensión de la sangría hasta el nivel de los 200 dólares. Si no pudiera sujetarse en estos precios, podrían extenderse los recortes hasta los 180 dólares. No veremos una señal de fortaleza mientras que siga vivo el hueco bajista que se dejara, este pasado jueves, en los 242,54 dólares.