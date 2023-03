Mala figura la que pudimos ver, este pasado miércoles, en Inmobiliaria Colonial.

Análisis Técnico THROW BACK S1 6,20 S2 6 R1 7 R2 7,5 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La compañía del Ibex perfora el soporte de los 6,70 euros y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 6,20 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

A medio y largo plazo su aspecto técnico no es malo ya no descartamos que puede estar en los primeros pasos de un cambio de tendencia. No obstante, para confirmar esta figura deberíamos esperar a un cierre por encima de los 7 euros. Esta sería la señal que nos confirmaría un cambio de tendencia y que nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 7,50 euros.