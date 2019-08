Ibex 35: mientras no salte por encima de los 9.600 puntos, nada de nada

Los 9.410 puntos son una zona control importante al ser un amplio hueco bajista semanal

De los movimientos de las últimas semanas en el selectivo español hemos sacado en claro que el nivel de los 9.410 puntos es una zona control importante, al tratarse de un amplio hueco bajista semanal que nos dibujó el precio a principios de mayo. Pero si bien es cierto que por encima de este tenemos una importante señal de fortaleza, lo que no podemos obviar es que la fase correctiva iniciada desde mayo de 2017 sigue intacta, como se puede observar de la directriz bajista que en el momento actual pasa por los aprox. 9.600 puntos, coincidiendo prácticamente con los máximos anuales.

De lo que se deduce que solo por encima de los 9.600 puntos, en velas semanales y con holgura, comenzaremos a mirar al Ibex con otros ojos. Por encima, ya no hay resistencias importantes hasta los 10.300 puntos. Pero lo cierto es que de manera tendencial nos abstendremos de abrir largos en el selectivo español en la medida en que no salte por encima de los 9.600 puntos. Otra posibilidad, sería la de abrir largos en los niveles de precio más cercanos posibles al soporte que presenta en los mínimos de diciembre (8.286) y siempre y cuando no los perfore con claridad en precios de cierre.