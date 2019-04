Iberdrola recupera el canal alcista y marca nuevos máximos históricos

Desde los mínimos de octubre, la eléctrica se ha revalorizado un 40%

La corrección de los títulos de Iberdrola en los últimos días ha sido un espejismo. La eléctrica se ha girado con violencia al alza marcando nuevos máximos de todos los tiempos.

Lo cierto es que no hay mucho que decir de este título, pues nuevamente le tenemos en máximos de todos los tiempos, o lo que es lo mismo está en 'subida libre' absoluta. Nada nuevo bajo el Sol por otro lado. Lo que llama la atención es que la corrección ha sido muy rápida y tibia. Vista y no vista. Perforó el canal alcista en una sesión para cerrar en positivo el mismo día. Se colocaba de nuevo dentro del canal alcista de los últimos meses y este jueves, tras dar a conocer sus resultados, se disparaba de nuevo al alza marcando nuevos máximos. Esto sirve para, al menos, decirnos que la eléctrica tiene un importante soporte en los 7,60 euros, que no es otro nivel que el último mínimo creciente.