Esta pasada semana hemos visto una fuerte complicación técnica en los títulos de Iberdrola.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA

La eléctrica ha pulverizado el soporte clave de los 10,52 euros. Al abandonar este importante nivel de soporte se confirma el abandono de la media de 200 sesiones. Por si fuera poco, ha perforado, sin pensárselo, el siguiente nivel de soporte que presentaba en los 10,213 euros. Esto complica mucho sus perspectivas técnicas y no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 9,50 euros o incluso hasta los 8,84 euros. Para ver algo de luz en su aspecto técnico deberíamos esperar a la superación de la resistencia de los 11,29 euros. Esto supondría una vuelta por encima de la media de 200 sesiones. No obstante, esto parece muy complicado a día de hoy, ya que debería revalorizarse cerca de un 12% desde los niveles actuales de cotización.

Endesa ha complicado su aspecto técnico pero, a día de hoy, ofrece mejor aspecto técnico que Iberdrola. Hace tan solo diez sesiones, la eléctrica dibujaba máximos históricos. No obstante, desde el 21 de septiembre no hemos visto más que caídas. En este periodo de tiempo ha llegado a caer cerca de un 10%, lo que le ha llevado a moverse justo en las inmediaciones del soporte que le ofrece la media de 200 sesiones. Su comportamiento en este nivel de precios es crucial. El soporte clave que no perderemos de vista se encuentra en los los 18 euros. Mientras lo respete, se mantendrá intacta la tendencia alcista del largo plazo. La figura con la que empezó el mes de octubre es complicada. Solo volveremos a ver una señal de fortaleza si consigue anularla, y para ello deberíamos ver un cierre por encima de los 19,33 euros.