Los bandazos en los títulos de la eléctrica vasca en las últimas sesiones son de infarto. Y es que desde los mínimos de hace una semanal el valor ha llegado a rebotar un 15% y desde los máximos del martes acumula un retroceso del 10%. Una barbaridad teniendo en cuenta del valor que se trata.

Análisis Técnico VALORES EN SOBREVENTA S1 8.93 S2 8.44 R1 10.33 R2 10.69 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Los títulos de Iberdrola se están desplazando dentro de un amplio y errático lateral en el último mes. Pero, ¿y qué no? Al menos este valor se está desplazando lateralmente, no como otros que no paran de caer y de caer. Los bandazos al alza y a la baja en los últimos tiempos son de aúpa.

En cualquier caso, no hay mucho que contar sobre los títulos de la eléctrica en este momento. Si acaso, que tiene un soporte a la vuelta de la esquina. Concretamente en los 8,93-8,94 euros: soporte creciente y mínimos de febrero. Mientras que por arriba la zona de control (resistencia en esta caso) es más clara, los 10,33-10,34 euros. Este no es otro que la resistencia horizontal que une los máximos de enero y de febrero. O dicho con otras palabras, solo por encima de dichos máximos dejaremos la puerta abierta a que la fase correctiva haya tocado a su fin.

Mucho cuidado con perforar los mínimos de febrero en cierres porque entonces ya no habrá nada hasta los mínimos del año pasado en los 8,44 euros.