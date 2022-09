Cuando algunos hablan ahora que el mercado puede empezar a caer de verdad posiblemente han estado durante mucho tiempo en una auténtica nube o simplemente estaban invirtiendo en aquello que llevaba ya muchos años subiendo, y por consiguiente nunca pensarían que podría bajar.

Pues sí algunos mercados, algunas cotizadas, algunos productos ya han bajado y mucho, y es verdad que pueden seguir bajando mucho más desde las zonas actuales, ahora bien poco más pueden bajar desde los altos que se vieron en algunos productos a principios del año 2021.

En este caso estamos hablando de un ETF de empresas Chinas, el KWEB cotizado en el mercado americano. Este vehículo llegó a cotizar entre los 100 y 105 dólares en el primer tercio del año 2021, y ahora sin embargo lleva ya cotizando un tiempo entre los 20 y 30 dólares.

En el gráfico que adjuntamos se puede ver que desde los altos alcanzados hasta el momento actual habría bajado un 77% y topes que llegó a bajar del 80%. Es decir, como he dicho, desde esos altos las caídas pueden ser ya mucho menores, podría irse a caer el 85%, el 90% o 95% es verdad, pero para el que venga de arriba serían ya caídas que no le harían daño, ya que el daño está hecho.

Para los nuevos inversores que estén observando y siguiendo el mercado chino podría ser una opción futura a tener en cuenta, a sabiendas que de momento las primeras referencias a tener en cuenta las tendría ahí a la vuelta de la esquina, mirando en el corto plazo hacia los 23,50 +- 0,50 pasando ya al último escalón, que estaría en los mínimos históricos marcados en la zona rondando los 20 dólares.

Tras su salida al mercado allá por el 2013, los bajos que se vieron rondaron la zona de 26, de manera que esa sería la primera referencia a recuperar en estos momentos en cierres semanales para poder pensar que lo peor había pasado. En el momento que se consiga cerrar por encima de ese nivel habría que vigilar la bajista que tiene (en seguimiento con gráfico de 90 minutos) donde superar los 29 dólares sería pensar en poder ir formando ya figuras de vuelta que podrían ser importantes, dejando atrás con ello los bajos vistos hasta el momento.

Por el contrario, viendo las figuras que se han producido tanto en seguimiento de gráfico de 90 minutos (el primer gráfico adjunto) como en el gráfico semanal no sería del todo malo que fuese a testear nuevamente la zona de 20-22.

En cualquier caso, lo que estaríamos viendo estos últimos meses con este mercado y en concreto con este ETF cotizado es que estaría pasando algo similar a lo que pasó en el año 2000-2001 con la tecnología en España (y en otros mercados como el americano). Por aquel entonces en gran parte de los valores tecnológicos cotizados se dieron caídas que fueron del 70% al 95%, incluidos fondos de inversión que invertían en ese mercado.

A partir de esas caídas entre ese 70% y 95% las recuperaciones en aquellas empresas que sobrevivieron fueron bestiales. No sabemos la empresa china que se llevarán por delante, pero es verdad que seleccionando un ETF esos problemas uno se los quita de en medio. Ojo, no quiere decir que no tenga riesgo, ya que como bien saben el mercado chino es como Alibaba y los Cuarenta Ladrones, no es la primera vez que lo hemos comentado y no será la última, pero es lo que hay.

A pesar de todo, hay inversores siguiendo muy de cerca ese mercado y como siempre los malos tiempos suelen pasar y los buenos vuelven en algún momento, y cuando algo se pone de moda todo el mundo lo quiere, sin embargo hay momentos y momentos para decidir invertir en un mercado o en un producto determinado, ya que no es Oro todo lo que Brilla y si no que se lo digan a los que compraron Oro no hace mucho en los 2000 y ya lo están viendo rondar los 1.700, y eso que comentaban algunos que era lo más seguro en tiempo de crisis.

Entiendan que en los mercados por mucho que les quieran decir que eso no existe sigue existiendo lo caro y lo barato, eso sí hay que saber siempre y tener claro dónde se están invirtiendo o simplemente dónde se está especulando para saber la situación en cada momento.