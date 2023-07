El valor que mejor se ha comportado en lo que llevamos de año es Inditex.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA

La compañía acumula, en estos primeros seis meses del año, una revalorización cercana al 45%. La empresa textil no puede ofrecer un aspecto técnico más alcista. Se mantiene cotizando en los máximos históricos y da muestras de una tremenda fortaleza. Prueba de ello es el hueco alcista que se dejó tras presentar resultados, el pasado 7 de junio, y que no ha cubierto. Actualmente se mueve en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Para las próximas semana no descartamos que acabe alcanzado el nivel de los 37 euros.

En el segundo lugar del podio tenemos a Amadeus, con un alza de más del 43%. La compañía del Ibex se mueve en las inmediaciones de los máximos anuales y parece que, lejos de dar síntomas de agotamiento, estamos viendo que se encuentra dando forma a una figura de continuación de tendencia. Tras superar la resistencia clave de los 65 euros, el valor podría iniciar un nuevo impulso alcista en cualquier momento. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 70,22 euros, ya que es probable que podamos terminar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 75 euros.

Meliá Hotels ocupa la última posición del podio con una revalorización cercana al 40%. Las subidas de las últimas semanas se han frenado al acercarse a la resistencia clave de los 6,61 euros, máximos anuales. Su aspecto técnico es bueno y no descartamos que pueda continuar con su escalada alcista. No obstante, para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los 6,61 euros. La superación de estos precios nos confirmaría un cambio de tendencia a medio plazo. El ataque a los 7 euros sería inmediato, pero no descartamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 7,50 euros.

Solaria es la compañía del selectivo español que peor se ha comportado en esta primera mitad del año. El valor acumula unas caídas de más del 15% aunque creemos que podría reducir estas pérdidas en las próximas sesiones. Tras un par de semanas de consolidación de niveles, parece que la compañía del Ibex quiere continuar con el rebote de corto plazo. Para las próximas jornadas lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 15 euros. Si logra superar estos precios es probable que podamos ver una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 16 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. No debemos olvidar que, por el momento, es sólo un rebote y que su tendencia principal es fuertemente bajista.

Acciona Energía es el segundo valor con peor comportamiento técnico en el primer semestre del año, con unos descensos de más del 12%. Su aspecto técnico, a día de hoy, sigue siendo muy complicado. Sólo empezaremos a ver una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 32,32 euros, máximos de junio. Si logra romper estos precios, es probable que podamos ver la formación de un doble suelo en las inmediaciones de los 30 euros. Esto nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 35 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

Acciona es el tercer valor del selectivo español que más ha caído en este primer semestre del año, dejándose cerca de un 10%. Su aspecto técnico es complicado. En la primera quincena de junio vimos un rebote que le llevó hasta las inmediaciones de los 165 euros. Ojo, que la compañía podría estar dando forma a un pull back, figura de continuación bajista. Las perspectivas técnicas no son buenas y todo parece indicarnos que podríamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 140 euros. Para ver una señal de fortaleza deberíamos esperar a la superación de los 170 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.