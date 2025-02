Muy pendientes del abandono de la media de 200 sesiones

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 22,32 S2 20,65 R1 24,88 R2 26,12 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Fluidra se encuentra cotizando en el nivel clave que le ofrece la media de 200 sesiones. Este nivel de precios es clave para su evolución técnica, y es que si al final pierde estos precios es probable que podamos acabar viendo un cambio de tendencia que podría llevar a los títulos de la compañía hasta el nivel de los 19 euros.

No hay que olvidar que, el pasado 3 de febrero, se dejó un hueco bajista que aún sigue vigente y que condiciona su evolución técnica del corto plazo. No veremos una señal de fortaleza hasta que no lo anule, y para ello deberíamos esperar a la superación de la resistencia de los 24,88 euros, máximos del gap. Para alcanzar estos precios debería revalorizarse cerca de un 9% desdelos precios actuales de cotización.