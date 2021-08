Deoleo acumula una caída del 26% desde los máximos anuales del mes de abril. No obstante, es clave que el soporte de los 0,3062 euros aguante si queremos tener alguna esperanza sobre el valor.

Análisis Técnico THROW BACK S1 0.3062 S2 0.2350 R1 0.42 R2 0.4780 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Como seguro que ya saben, un servidor no es amigo de este tipo de títulos. Y es que como me gusta decir ya solo el precio al que cotiza lo dice todo, o casi todo. Pero eso no quita que el aspecto técnico sea bueno en el último año. Tenemos una fortísima subida desde los mínimos de 2020 y un amplio movimiento lateral cuya parte superior actuó en su día como resistencia y ahora lo está haciendo como soporte, lo que se conoce como un 'throw back'. De manera que las caídas del mes de julio encontraron soporte en la antigua zona de resistencia de los aprox. 0,31 euros. De lo que se deduce que, en la medida en que los 0,30-0,31 euros aguanten, existe la posibilidad de que el título trate de reestructurarse al alza de nuevo con objetivo en los máximos anuales (0,48) y por encima nos encontramos con otra importante resistencia en el nivel de los 0,50 euros.