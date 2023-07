El Ibex ha probado, este miércoles, la resistencia del corto plazo que presenta en los 9.523 puntos.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 9.200 S2 9.00 R1 9.588 R2 9.658 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Aunque la ha perforado intradía, a cierre no ha conseguido confirmar la rotura. No obstante, parece muy probable que pudiéramos ver una extensión de las subidas hasta los máximos anuales que dibujara, este mismo mes de julio, en los 9.658 puntos. Si consigue superarlos podríamos ver un ataque a los 10.000 puntos.. A corto plazo es importante que se mantenga cotizando por encima de los 9.389 puntos, mínimos de este martes. Si los abandona no descartamos acabar viendo una vuelta a las inmediaciones de los 9.200 puntos, primer nivel de soporte.