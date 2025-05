El Ibex se mantiene cotizando en las inmediaciones de los máximos anuales.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 13.074 S2 12.158 R1 14.000 R2 14.500 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Su aspecto técnico es muy bueno y no descartamos que con la inercia siga ganando posiciones. No obstante, no debemos olvidar que las subidas de las últimas semanas han sido muy verticales y que los niveles de sobrecompra son muy altos.

Por debajo el soporte a vigilar se encuentra en los 13.074 puntos. Un abandono de este nivel de precios nos haría pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de los 12.158 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.