El Ibex no se separa de los máximos anuales.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 13.858 S2 13.500 R1 14.500 R2 15.000

Su aspecto técnico es muy bueno y, a día de hoy, no vemos señal alguna que nos haga pensar en un alto en el camino. El primer nivel de soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 13.858 puntos, mínimos del pasado viernes. Estaremos muy pendientes del abandono de este nivel de precios ya que sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de los 13.500 puntos. Mientras que no veamos una señal de debilidad es probable que podamos ver una continuación de las subidas hasta el nivel de los 14.500 puntos.