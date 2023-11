Nuevas subidas en el Ibex (+0,59%) que no para y ataca ya la resistencia clave de los 10.100 puntos.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 9.900 S2 9.800 R1 10.100 R2 10.400 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Estos precios corresponden a los máximos de 2020. El volumen ha ido decreciendo mientras el selectivo español subía, lo que nos hace ser muy prudentes en el corto plazo. Además, este miércoles, se ha dejado un gap alcista lo que podría ser el primer paso para terminar viendo un alto en el camino. El primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 9.900 puntos. Si los pierde atacaría el de los 9.800 puntos. Si no lograra sujetarse en estos precios, no descartamos ver una corrección hasta el nivel de los 9.800 puntos. No obstante, hay que tener muy presente que, por el momento, su aspecto técnico es muy bueno y que nada confirma una corrección aún.