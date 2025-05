El Ibex mantiene las subidas de las últimas semanas y se acerca ya al nivel de los 14.000 puntos.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 13.500 S2 13.074 R1 14.000 R2 14.500 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Parece complicado que por estos precios no se tome un respiro. Los altos niveles de acumulación y las subidas del 20% de hace poco más de un mes invitan a que podamos ver un paso atrás. El primer nivel de soporte lo podríamos situar en las inmediaciones de los 13.500 puntos. No obstante, el verdaderamente importante se encuentra en los 13.074 puntos. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.