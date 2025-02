Solaria no levanta cabeza.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 7,30 S2 7 R1 8,57 R2 10,30 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No obstante, en las últimas sesiones, hemos visto un repunte que le ha permitido superar la resistencia del corto plazo que presentaba en los 7,90 euros. Esto podría ser el primer paso para que podamos acabar viendo un ataque a la resistencia clave de los 8,57 euros. Su comportamiento en este nivel de precios es muy importante. Si logra superarlos es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 10,30 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. No veremos un cambio de tendencia a medio y largo plazo mientras que no consiga subirse por encima de este nivel de precios.

Por debajo el soporte clave que no perderemos de vista se encuentra en los 7,30 euros, mínimos de lo que llevamos de año.