Para poder hablar de una directriz alcista hemos de exigirle al precio que, como mínimo, se apoye en tres ocasiones en la misma. Algo que cumple con creces Inmobiliaria Colonial.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 11.60 S2 11.13 R1 12.60 R2 15 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Sin hacer mucho ruido los títulos de Colonial presenta una impecable directriz alcista, con numerosos puntos de tangencia en la misma. De hecho, la teoría dice que para poder hablar de una directriz bajista qué menos que tener tres puntos de tangencia en la misma, y tenemos bastantes más. Lo que nos reafirma en la validez de la misma. De lo que se deduce fácilmente que en la medida en que el precio no perfore esta recta soporte no tendremos la más mínima señal de debilidad, ni siquiera podemos hablar de una pérdida de 'momentum' de mercado (velocidad de crucero) porque no es el caso. Es más, el último mínimo de reacción, que es donde está el soporte más importante en este momento, está en los 11,10-11,15 euros. O lo que es lo mismo, mientras este no se perfore (que no parece que sea el caso) no tendremos la menos señal de debilidad y por lo tanto solo cabe seguir apostando a nuevas subidas.