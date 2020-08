A pesar de las importantes subidas de los últimos días todo sigue exactamente igual, nada ha cambiado realmente. Solo por encima de los 0,40 euros comenzaremos a mirar al título con otros ojos.

Con frecuencia y dentro de una tendencia bajista de fondo (o primaria) como la que presentan los títulos de Banco Sabadell lo normal es que asistamos a importantes rebotes contra tendencia (fases de reacción) sin que en realidad nada cambie realmente dentro de la estructura bajista de los precios. De hecho, lo que tenemos delante es una impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube. La primera resistencia de verdad la tenemos, por definición, en el último máximo decreciente (0,40 euros). O lo que es lo mismo, en la medida en que el título no salte por encima de los 0,40 euros no tendremos nada nuevo bajo el Sol. De manera que, de confirmarse, tampoco es que tengamos una figura de vuelta al alza en términos de medio plazo, pero sí que sería la primera vez en mucho tiempo que tenemos un primer máximo creciente, que no es poca cosa. Y por algún lado habrá que empezar en algún momento, ¿verdad? La siguiente gran zona de resistencia por encima de los 0,40 euros la tenemos en los 0,50 euros.