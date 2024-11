OHLA ya se ha comido todas las subidas experimentadas el pasado jueves.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 0,2490 S2 0,1630 R1 0,3140 R2 0,3450 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La compañía no confirma estos arrebatos de recuperación y sigue ofreciendo un muy mal aspecto técnico. No hay que olvidar que se mantiene cotizando, en la práctica, en las inmediaciones de los mínimos históricos y, a día de hoy, sin la más mínima señal de fortaleza que nos haga pensar en una recuperación. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 0,3140 euros. Sólo con la superación de estos precios empezaremos a ver un poco de luz en su nefasto aspecto técnico. No obstante, para sopesar una recuperación mayor deberíamos esperar al a superación de la resistencia de los 0,3450 euros precios un 24% por encima de los actuales y niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.