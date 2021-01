Si hay algo que me ha enseñado el mercado a lo largo del tiempo es que este es capaz de todo, de lo mejor y de lo peor. Y por lo tanto hay que estar abierto a todo tipo de situaciones que se pueden dar.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 19.50 S2 16 R1 26.80 R2 31.06 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Todo es posible en los mercados. De hecho, se dice que "piensa en lo impensable y acertarás". Dicho esto, en absoluto estoy afirmando que los títulos de Solaria se vayan a dirigir a la zona de soporte que presenta en este momento en el entorno de los diez euros, que es por donde pasa la directriz alcista principal. Aquella en la que se ha estado apoyando la serie de precios desde que arrancara en junio de 2016 en los 0,50 euros. No lo sé. Pero ni un servidor ni nadie. Solo sé que el título ha pasado desde los 0,50 euros (junio de 2016) hasta los 31,06 euros (principios de año). Esto es más de un 6.000%. Que se dice pronto, ¿eh?

Lo que sé es que cuando un valor se pone a caer así hay que estar preparado para todo. Este es un buen ejemplo de aquello que me gusta repetirles acerca de que un subyacente, el que sea, puede caer con fuerza sin dejar de ser alcista en términos de medio y de largo plazo. Y este es el peligro de llegar tarde a los títulos. Soportes claro que los hay: el más inmediato lo tenemos en el rango de los 19,30-20 euros y por debajo tenemos los 15,70-15,90 y los 13 euros. Por no hablar de la directriz alcista a la que hemos hecho referencia que pasa en este momento por los aprox. diez euros. Evidentemente las violentas caídas de los últimos días tendrán sus fuertes rebotes (fases de reacción) de eso no les quepa ninguna duda. El peligro real está en la posibilidad de que el precio trate de buscar la directriz alcista principal. Todo puede pasar en los mercados.