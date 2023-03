A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a ACS, Ibex, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, CaixaBank y Unicaja.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Andrés A. Buenos días Sr Nuez. ¿Hasta dónde podrían caer Santander y BBVA? ¿Cree que seguirán subiendo? Muchas gracias.

Buenos días Andrés. Las caídas de este lunes en Santander han complicado fuertemente las perspectivas técnicas de la compañía a corto plazo. El banco ha pulverizado el soporte clave de los 3,40 euros, si bien a esto hay que sumarle el hueco bajista que se dejara el viernes. Esto nos hace andar con pies de plomo, ya que no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 3 euros o incluso hasta el nivel de los 2,80 euros. La tendencia principal es alcista, por lo que lo más normal es que a medio plazo continúen las subidas.

BBVA ha perdido la directriz alcista de finales de 2022 y ha pulverizado, al igual que Santander, importantes niveles de soporte del corto plazo. Lo malo de esta corrección es el hueco bajista que se dejó el viernes, lo que nos hace pensar en una extensión de las caídas para las próximas jornadas. El siguiente nivel de soporte se encuentra en los 6,19 euros. Ojo que si pierde estos precios es muy probable que podamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 5,50 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones.

Ana R. Hola Sr Nuez. Tengo compradas acciones de Sabadell y Bankinter desde finales del pasado año. ¿Cómo las ve para las próximas semanas?¿Sería buena idea venderlas y esperar a que caigan más para volver a comprarlas? Gracias.

La figura de este lunes en Sabadell ha sido muy mala. El banco ha perdido el soporte de los 1,1070 euros y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta la unidad sin descartar un ataque al nivel de los 0,90 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. A medio y largo plazo lo más normal es que siga con la escalada alcista.

Bankinter se ha desplomado un 17% tras atacar, la pasada semana, los máximos históricos. Actualmente el banco se encuentra cotizando en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Ojo, ya que si no puede sujetarse en estos precios complicaría seriamente sus perspectivas técnicas, pudiendo ver unas caídas hasta el nivel clave de los 5,396 euros. Su comportamiento en estos niveles es vital para su evolución a medio y largo plazo. Si lo termina perdiendo, no descartamos ver un cambio de tendencia. No me parece mala idea venderlas y esperar a que esto se tranquilice para volver a interesarme por ambos valores.

Pablo F. Encantado de saludarle Don César. Mi pregunta es sobre dos bancos que se la han pegado en las últimas sesiones: CaixaBank y Unicaja. ¿Me los podría analizar? Gracias.

Buenos días Pablo. Encantado de saludarle a usted también. CaixaBank ha perdido el soporte clave del corto plazo que presentaba en los 3,779 euros y parece que tiene todas las papeletas para ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 3,60 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Es el banco que, a día de hoy, más me gusta. No obstante, se encuentra en plena corrección y esperaría al final de la corrección para volver a interesarme por la compañía del Ibex. Veremos cómo se comporta en las próximas semanas.

Unicaja ofrece un aspecto técnico más complicado. Al hueco bajista del 31 de enero hay que sumarle el del pasado viernes. Estos dos huecos a la baja han estropeado sus buenas perspectivas técnicas y todo parece indicar que podríamos acabar viendo un ataque inmediato al nivel de la unidad, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Por estos precios presenta una importante banda de soporte. Estaremos muy pendientes de la vuelta de las compras por estos precios, ya que de no ser así podríamos acabar viendo un cambio de tendencia.

Gonzalo T. Buenos días. ¿Cómo ve el Ibex para las próximas semanas?¿Y ACS? Gracias y enhorabuena por su sección.

Muy mala figura la que hemos podido ver para comenzar la semana en el Ibex 35, que terminó el lunes pulverizando el soporte de los 9.069 puntos. A esto hay que sumarle el hueco bajista que se dejara el pasado viernes. Todos estos factores llenan de nubarrones su aspecto técnico y parece muy probable que podamos acabar viendo un ataque inminente al soporte de los 8.726 puntos. Ojo, que si no consigue sujetarse en estos niveles es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 8.400 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

ACS consiguió realizar una buena figura este lunes que nos hace pensar en un repunte con el objetivo de cubrir el hueco bajista que se dejara el viernes. Su aspecto técnico es bueno, y es que podría estar dando forma a un throw back al nivel de los 27 euros. La resistencia clave se encuentra en los 29 euros. Si consigue superar estos precios podríamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 30 euros. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 26,57 euros. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente de que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.