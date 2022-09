A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Naturgy, Iberdrola, bitcoin, ethereum, Amazon, Tesla, BBVA y Santander.

Miguel Ángel M. Buenos días. Mi pregunta es sobre Naturgy ¿Cree que se podría sujetar por estos precios? ¿Qué le parece el aspecto técnico de Iberdrola? Muchas gracias por su tiempo

Buenos días Miguel Ángel. Naturgy era uno de los valores del Ibex que mejores perspectivas técnicas ofrecía hace menos de un mes. La compañía del Ibex había superado los máximos históricos y se movía en máximos históricos cuando comenzó una corrección que la ha llevado a perder tanto la media de 200 sesiones como el soporte de los 27 euros. Se estropea el magnífico aspecto técnico de la compañía si bien parece que por estos precios presenta un importante nivel de soporte. El soporte clave se encuentra en los 25 euros, precios que respeta por el momento. Aunque ha perdido la media de 200 sesiones su tendencia medio y largo plazo sigue siendo claramente alcista. La resistencia clave se encuentra en los 28,23 euros. No volveremos una vuelta a la senda alcista mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios.

Iberdrola sigue consolidando niveles tras atacar los máximos anuales. La eléctrica da muestras de fortaleza como la escasa corrección vista en las últimas jornadas. Lo más probable es que tras una consolidación de niveles podamos acabar viendo la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de las subidas. Un cierre por encima de los 11,181 euros sería la señal que nos haría pensar en una continuación de su tendencia principal. Sigue siendo uno de los valores del Ibex a tener en cuenta en las próximas jornadas.

Sebas L. Buenos días ¿Cómo ve el bitcoin y el ethereum para las próximas semanas? Muchas gracias y un saludo

El bitcoin rebota tras acercarse a los mínimos anuales. No obstante, su aspecto técnico es muy complicado y es que parece muy probable que podamos acabar viendo un nueva ataque al niveles de los 17.640 dólares. El abandono de este nivel de precios sería un cataclismo para su aspecto técnico lo que podría traer una extensión de las caídas hasta las inmediaciones de los 12.200 dólares. Interesarnos ahora mismo por la 'cripto' no parece buena idea y es que no veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 22.700 dólares, máximos de este mes de septiembre.

El ethereum ha conseguido sujetarse en las inmediaciones del soporte que presenta en los 1.270 dólares. A pesar todo, su aspecto técnico es complicado y no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas ya que su tendencia principal es claramente bajista y desde hace semanas que viene dibujado máximos decrecientes. La verdad es que pienso que es muy probable una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales que dibujara en el mes de junio en los 876 dólares.

BBVA mantiene la tendencia alcista del corto plazo y que le permitió superar la resistencia de los 4,9470 euros. Desde hace siete sesiones que el banco viene consolidando niveles tras conseguir recuperar la media de doscientas sesiones. Todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una nueva señal de fortaleza que nos hace pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista. Un cierre por encima de los 5,0230 euros sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 5,40 euros, máximos del hueco bajista que se dejara a finales de febrero.

Santander se ha frenado tras atacar la resistencia de los 2,6860 euros. Su comportamiento en estos precios es muy importante y es que si al final consigue superarlos se podría confirmar la formación de un doble suelo. Esta es una figura de cambio de tendencia que nos podría acabar dando un objetivo de subida en los 3 euros. Sin duda es un valor muy interesante para las próximas jornadas.

Tomás C. Buenos días. Me podría indicar que valor le gusta más entre Amazon y Tesla. Gracias por sus comentarios y un cordial saludo

Tesla ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de los 260 dólares y actualmente se encuentra atacando la resistencia clave de los 314,67 dólares. La superación de este nivel de precios sería la señal que esperaría yo para posicionarme en la compañía. Esto confirmaría la superación de la media de 200 sesiones y nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 380 dólares.

Amazon se ha desinflado en las últimas semanas coincidiendo con el ataque a la media de 200 sesiones. Las últimas caídas han dejado su cotización en las inmediaciones del soporte de os 120 dólares, niveles en donde no descartamos la vuelta de las compras. La verdad es que me gusta bastante menos que Tesla y es que sólo me interesaría por la compañía si consiguiera superar la resistencia de los 146,57 dólares, precios un 17% por encima de los actuales y niveles en donde confluye la media de 200 sesiones.

