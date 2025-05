A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de 'Bolsamanía', que pone bajo la lupa a Gestamp, Sacyr, Puig, Prosegur, Amper, IAG, Grifols y Ferrovial.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Jesús G. Buenos días Sr Nuez ¿Cree que IAG y Grifols podrían continuar ganando posiciones. Muchas gracias por su respuesta.

Buenos días Jesús. IAG no para de dar señales de fortaleza en su serie diaria de precios. La compañía ha conseguido perforar, este mismo miércoles, la resistencia de los 4,0130 euros, máximos de este mes de mayo que llega a su fin. Su aspecto técnico para las próximas sesiones es muy bueno y todo parece indicarnos que podríamos acabara viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 4,41 euros, máximos anuales. Los buenos niveles de acumulación refuerzan la fortaleza actual de su tendencia alcista actual. Por debajo el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 3,7410 euros. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

En cuanto a Grifols comentar que ha conseguido subirse por encima de la media de 200 sesiones y tras una consolidación de niveles por estos precios parece muy probable que podamos acabar viendo una señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de las subidas. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 9,78 euros. Esta sería la señal que nos haría interesarnos por la compañía y es que podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 11,27 euros, máximos de marzo.

Tomás M. Buenos días. Me gustaría que me analizaran, si puede ser, Ferrovial y Sacyr. Saludos.

Buenos días Luis. Las caídas del ecuador de la semana en Ferrovial no han estropeado el buen aspecto técnico de la compañía. El valor se mantiene cotizando en las inmediaciones de los máximos históricos con todo a su favor para que podamos ver una extensión de las subidas. A corto plazo la compañía podría estar dando forma a un throw back al nivel de los 43 euros. Sus perspectivas técnicas son muy buenas y parece muy probable que podamos ver, en las próximas semanas, una extensión de las ganancias. La resistencia clave se encuentra en los 47 euros mientras que por abajo el soporte que no perderemos de vista los podríamos situar en los 41 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

El comportamiento de Sacyr ha sido espectacular desde los mínimos de abril. En menos de dos meses la compañía se ha revalorizado más de un 40%. Estas fuertes subidas le permiten atacar, ahora mismo, la resistencia de los 3,58 euros, precios que está superado este jueves. Su comportamiento en este nivel de precios es clave. Lo más normal es que, con los niveles de sobrecompra que presenta, acabe por tomarse un respiro que nos podría dar un punto de entrada con menos riesgos. Si al final lograra confirmar la superación de estos precios no descartamos ver una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 4 euros.

Luis F. Buenos dias ¿Me podrías indicar que te parece comprar Puig y Prosegur a estos precios? Stop y precio objetivo. Muchas Gracias.

Buenos días Luis. Creo que Puig no es un valor a tener en el punto de mira. Su tendencia es fuertemente bajista a pesar del rebote de las últimas semanas. No obstante, si entrara sería cuando confirmara la superación de la parte alta de la consolidación en la que se viene moviendo en las últimas sesiones y que presenta en los 17,41 euros. Esto sería una señal de fortaleza que nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 18,50 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. El stop lo podríamos situar en los 16 euros, mínimos del actual movimiento lateral.

Prosegur es un valor que me gusta más. Su tendencia es fuertemente alcista y parece que podría estar dando forma a una figura de continuación alcista. La resistencia clave se encuentra en los 2,794 euros. Un cierre por encima de estos precios sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 3,15 euros. El stop loss lo podríamos situar en los 2,55 euros. Sin duda es un valor muy interesante.

Francisco M. Buenas tardes Cree que es momento de entrar en Gestamp y Amper? Saludos.

Buenos días Francisco. Amper es un valor a tener en el punto de mira. Desde hace semanas que se viene moviendo en las inmediaciones de los máximos anuales. Parece que podría estar dando forma a una figura de continuación alcista. La resistencia clave se encuentra en los 0,1564 euros. Muy atentos a un cierre por encima de este nivel de precios ya que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 0,1640 euros, niveles clave. La superación de estos precios sería una demostración de fuerza que nos invitaría a la pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 0,18 euros.

Gestamp es un valor que me gusta mucho y que podría dar una señal de fortaleza en cualquier momento. La compañía se encuentra cotizando muy cerca de la resistencia de los 2,95 euros. Atentos a un cierre por encima de estos precios ya que nos haría pensar en un cambio de tendencia y en una extensión de las subidas, en el corto plazo, hasta el nivel de los 3,40 euros. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 2,745 euros, mínimos del viernes pasado.

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte de igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.