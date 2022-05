A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Santander, BBVA, Berkely, Endesa, Pepsi, Sacyr, Enagás y Naturgy.

Fernando B. Buenos días. Antes de nada darle la enhorabuena por la sección. Si es tan amable análisis de Endesa y Banco de Santander. Estoy dentro con pequeñas pérdidas y querría incrementar en ambas. Muchas gracias.

Buenos días Fernando. Muchas gracias por sus palabras. Endesa ha mejorado su aspecto técnico en las últimas semanas. la compañía conseguía subirse por encima de la media de 200 sesiones. La eléctrica podría estar dando forma a un throw back a esta media. Esta figura es de continuación de tendencia por lo que todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas. Un cierre por encima de los 20,36 euros sería la señal que activaría el comienzo de un nuevo impulso alcista que podría acabar por catapultar al valor hasta el nivel de los 22 euros. No observaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 18,94 euros.

Santander ha complicado su aspecto técnico con las fuertes caídas vistas el pasado 26 de abril. El banco pulverizaba el soporte de los 2,9550 euros y parece que podríamos ver como, en las próximas jornadas, termina cubriendo el hueco alcista que se dejara el pasado 8 de marzo en los 2,64 euros. Es muy importante que no pierda los mínimos anuales que presenta en los 2,4445 euros. Para ver una mejora técnica deberíamos esperar a que anule la complicada figura del día 26 que sólo se daría con un cierre por encima de los máximos dibujados ese día en los 3,1061 euros.

Carla C. Buenos días. Mi pregunta es sobre BBVA y Berkeley Energía ¿Es buen momento para comprar a los precios actuales. Gracias

Buenos días Carla. Tras la presentación de los resultados en el BBVA vimos unas fuertes subidas en el banco que no obstante no le han servido para mejorar sus perspectivas técnicas. El banco sigue sin poder con la media de 200 sesiones por lo que a día de hoy lo más recomendable sería mantenerse al margen. Yo no me plantearía entrar hasta que no confirme la anulación del hueco bajista que se dejara a finales del mes de febrero en los 5,40 euros, precios bastante alejados de los actuales.

Berkeley Energía podría estar cerca de confirmar el final de la corrección al impresionante impulso alcista del pasado mes de marzo. La buena figura vista el martes de la pasada semana nos hace estar muy pendientes de al confirmación del comienzo de un nuevo impulso alcista. Un cierre por encima de los 0,3245 euros sería la señal que activaría el comienzo de un nuevo impulso alcista hasta el nivel de los 0,4 euros.

Paco P. Buenos días ¿Qué le parecen Natury y Enagás? Las tengocompradas desde hace meses y no se si mantenerlas o venderlas. Un saludo.

Buenos días Paco. Tanto Naturgy como Enagas son dos valores que me gustan mucho y que mantendría para las próximas semanas. Naturgy ofrece una fuerte tendencia alcista. Hace unas sesiones veíamos como conseguía perforar la resistencia de los 29,35 euros y tras una consolidación parece que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas. La resistencia clave se encuentra en los 29,84 euros, máximos históricos. Un cierre por encima de estos precios dejaría a la compañía en subida libre con el camino despejado para que veamos un ataque al nivel de los 32 euros.

Enagas se encuentra consolidando niveles tras perforar los máximos anuales de finales de marzo. Todo parece indicarnos que podría estar dando forma a una figura de continuación de tendencia por lo que estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 21,33 euros. Atentos que la superación de estos niveles nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 22,31 euros, máximos históricos de comienzos de 2020.

Samuel V. Buenos días. Me gustaría que analizaran Pepsi y Sacyr. Gracias

Hola Samuel. Pepsi nos ha sorprendido en las últimas dos sesiones con unas caídas de más del 5%. La compañía no ha podido con los máximos históricos si bien, a pesar de todo, ofrece un muy buen aspecto técnico. Para las próximas jornadas estaremos muy pendientes de que no pierda la media de 200 sesiones. Su tendencia a medio y largo plazo es claramente alcista si bien en el corto plazo deberíamos esperar a un cierre por encima de los 177,24 dólares. Esto dejaría su cotización en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Si consigue superar estos precios podríamos pensar en un ataque al nivel de los 200 dólares.

Sacyr no deja de dar señales de fortaleza desde que dibujara los mínimos anuales el pasado mes de marzo. Tras subirse por encima de la media de 200 sesiones y superar los máximos del pasado año estamos viendo como sigue dando muestras que querer continuar con su escalada alcista. La superación de los 2,59 euros le permite moverse en los máximos de los últimos tres años y medio y parece muy probable que pueda continuar con su escalada hasta el nivel de los 3 euros.

