A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Sabadell, CaixaBank, Merck, Twitter, Acciona, Sacyr, Ercros y Enagás

José Miguel F. Me preocupan los descensos de las últimas sesiones en Sabadell y en CaixaBank ¿Qué niveles debería vigilar para salir de ambos valores? Saludos.

Buenos días José Miguel. Sabadell ha complicado su magnífico aspecto técnico al pulverizar, tras las caídas de las últimas semanas, el soporte de los 0,6666 euros. La compañía confirma también el abandono de la media de 200 sesiones. No sería mal momento para escapar del valor ya que podríamos ver unos descensos hasta los mínimos anuales que presenta en los 0,5439 euros.

CaixaBank ofrece un mejor aspecto técnico. Las fuertes caídas de las últimas sesiones le han llevado a moverse en las inmediaciones del soporte de los 1,80 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Mucho cuidado con la pérdida de estos precios ya que podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 2,33 euros. No obstante, lo más normal es que podamos acabar viendo la vuelta de las compras por estos precios.

Pau T. Buenos días ¿Qué opinión le merece Twitter? ¿Algún valor del Dow Jones que le guste para las próximas semanas? Muchas gracias por sus acertadas respuestas.

Twitter no ha podido subirse por encima de la media de 200 sesiones en su intento del mes de abril. En las últimas semanas se venía moviendo en una banda lateral que ha terminado por perder. El abandono del soporte de los 33,56 dólares hace una sesiones nos hace pensar en una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales que presenta en los 30,60 dólares. Ojo a su comportamiento en estos precios ya que, si no puede sujetarse, lo más normal es que podamos acabar viendo un extensión de las caídas hasta el nivel de los 20 dólares.

Un valor del Dow Jones que me gusta mucho es Merck. Desde hace semanas se viene moviendo muy cerca de la resistencia clave de los 95,72 dólares, máximos anuales. Yo estaría muy pendientes de la superación de este nivel de precios ya que se quedaría el camino despejado para un ataque al nivel de los 105 dólares. Sin duda es uno de los valores del Dow Jones que mejores perspectivas técnicas ofrece.

Luis L. Encantado de saludarle Sr Nuez. Le agradecería enormemente un análisis de Acciona y de Enagás. Abrazos.

Buenos días Luis. Encantado de saludarle a usted también. Acciona es uno de los valores del Ibex que mejores perspectivas técnicas ofrece. Tras apoyarse en la media de 200 sesiones estamos viendo cómo, esta misma semana, ha conseguido superar la resistencia de los 192,5 dólares. Su aspecto técnico es muy bueno ya que se mueve en subida libre, con todo dispuesto para que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 210 euros. No veremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 164,4 euros.

Enagás se encuentra cotizando en las inmediaciones del soporte que presenta en los 19 euros, niveles en donde además confluye la media de 200 sesiones. Por estos precios es probable que podamos acabar viendo la vuelta de las compras, si bien, para plantearnos una toma de posiciones, deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos dibujados este mismo mes de julio en los 20,699 euros. La rotura de estos niveles nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta los máximos históricos que presenta en los 21,24 euros. Su comportamiento en estos precios es clave y es que, si consigue superarlos, es muy probable que pueda extender su movimiento alcista hasta el nivel de los 25 euros.

Héctor H. Buenos días. ¿Le sigue gustando Ercros? ¿Qué le parece tomar posiciones en Sacyr a estos niveles? Saludos.

Buenos días Héctor, encantado de volver a saludarle. Sí, me sigue gustando el aspecto técnico de Ercros a pesar de las últimas caídas. El valor del Continuo español consiguió perforar los máximos de los últimos tres años y medio hace tan sólo unas sesiones. Los últimos descensos son una sana toma de beneficios por el momento y parece muy probable que podamos acabar viendo una vuelta de las compras por estos niveles. La compañía viene subiendo en un canal y parece que podría seguir escalando posiciones hasta las inmediaciones de los 4,30 euros.

Sacyr ha extendido la corrección del corto plazo más de lo que me gustaría. Es verdad que se está moviendo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en donde presenta un importante nivel de soporte. No obstante, el hueco bajista con el que terminara el mes de junio me hace ser muy prudente en el corto plazo. Yo me esperaría a la superación de la resistencia de los 2,508 euros para plantearme una toma de posiciones con menos riesgos.

