A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Grenergy, Endesa, Mapfre, ACS, Telefónica, Amazon, Intel y Pfizer.

Hola, ¿se puede entrar en Grenergy? ¿O es muy tarde? ¡Gracias! L.S.

Estimado lector, buenas tardes. Grenergy es un valor claramente alcista en términos de medio y de largo plazo. Y en el corto le tenemos desplegando un amplio lateral, con soporte en los mínimos de mayo (23,20) y resistencia en los 36,30 euros y por encima los máximos anuales e históricos en los 45 euros. Por mi forma de ver el mercado es más un mantener, para aquellos que vengan posicionados con anterioridad. Y comprar ahora mismo no lo veo, porque como usted bien dice es llegar muy tarde al mercado. Me lo podría plantear si corrigiera hacia el soporte antes mencionado, pero ahora mismo lo único que tenemos es un largo lateral en zona de nadie, lejos de los niveles de soporte y de resistencia claves. Y así no deberíamos entrar nunca en el mercado. Por el momento esperaría. Un saludo.

Gráfico diario de Grenergy

Buenos días. Agradezco su servicio. Me gustaría saber, a grandes rasgos, sí considera tener títulos de Endesa y Mapfre con una visión estable a medio plazo, como alternativa a un plazo fijo a 1 año. Saludos. F.AR.

Apreciado inversor, buenas tardes. Endesa es un valor alcista en términos de largo plazo, aunque en el corto se está desplazando dentro de un amplio lateral. Lo que le puede deparar a un año no lo sabe nadie, no se engañe. Pero con todo y con eso se trata de un valor que en el peor de los casos se mantendrá lateral. Con todo, no es un valor que ahora mismo tendría por cuanto no estamos comprando fortaleza, que es de lo que se trata. Estaríamos comprando lateralidad y poco más. Además, son muchas las resistencias que presenta por encima de los actuales niveles de precio.

Gráfico diario de Endesa

En cuanto a Mapfre, creo que terminará, próximamente, atacando la importante resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de los 2,02 euros (finales de febrero de 2020) y por encima tenemos una potencial directriz bajista que en este momento pasa por los aproximadamente 2,16 euros. Pero poco más le puede decir sobre el valor. Al fin y al cabo, Mapfre se encuentra dentro de un amplio lateral desde 2013 y en términos de medio plazo le tenemos un poco en zona de nadie, lejos de las principales zonas de control. Un saludo.

Gráfico semanal de Mapfre

Buenos días, mis preguntas son acerca de dos valores del Ibex: ACS y Telefónica. ¿Qué soportes y resistencias tienen? ¿Cómo las ve de cara a 2022? ¿Despertarán? Gracias y saludos desde Cuenca. R.R.

Estimado lector, buenas tardes. ACS tiene un importante soporte a la vuelta de la esquina (20,55) y si se termina perforando tendremos una nueva señal adicional de debilidad. Por el lado de las resistencias tenemos los 24,32 euros y los 27,50 euros. Niveles de precio que ahora mismo quedan muy lejos. En realidad, solo por encima de los máximos anuales (27,50) miraríamos al valor con otros ojos (para bien). Pero ahora mismo no es un valor que me apasione si le soy sincero.

Gráfico semanal de ACS

En cuanto a Telefónica más de lo mismo. Este jueves lo analizamos (puede leerlo aquí). Por lo demás el ‘speech’ es el mismo de siempre. En la medida en que no cierre el hueco bajista semanal de marzo no tendremos ninguna señal de fortaleza. Pero para poder hablar de un antes y un después necesitamos que supere la directriz bajista de los últimos años. Mientras tanto más de lo mismo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Telefónica

Buenos días, ¿qué le parece invertir en Amazon con vistas a la campaña de Navidad y a todo lo que puede consumirse en el mundo en las fechas en las que entramos? Siempre bate las expectativas y esta vez no tiene que por qué se distinto. ¿Le gusta el valor? G.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. Aunque lo que dice tiene toda la lógica del mundo sepa que el mercado ahora mismo está a otra cosa. Y Amazon se moverá en función de lo que haga el grueso del mercado y sobre todo el Nasdaq. Dicho esto, es un valor que no me disgusta, para nada. Y que en el entorno de los aproximadamente 3.100-3.200 dólares es una compra clara. En torno a ese nivel de precio pasaría la directriz alcista principal, la que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde 2008. Ahí es compra. Por no hablar de que es una magnífica compañía que casi nunca defrauda. Resumiendo, Amazon me gusta. Pero si puede ser en los niveles de precio más cercanos posibles a los 3.100-3.200 dólares, mejor que mejor. Un saludo.

Gráfico mensual de Amazon

Buenos días, José María. Antes que nada, muchas gracias por sus siempre interesantes análisis. ¿Sería tan amable de analizar Intel? ¿Cree que, como se ha quedado muy atrás con respecto a otras compañías del mismo sector, podría hacerlo mejor en 2022? Y si no es mucho abusar… ¿podría decirme algo de Pfizer? Le gano un 25% a la farmacéutica tras las últimas subidas y no sé si su recorrido ya está agotado. Muchas gracias. I.S.

Estimado lector, buenas tardes. Intel está empezando a ponerse peligroso en el sentido de que está empezando a perforar la base (soporte) del canal alcista por el que se viene desplazando el valor desde 2010. Que se dice pronto. Digamos que está perdiendo ‘momentum’ alcista de largo plazo. Sin embargo, desde 2018 le tenemos inmerso dentro de un amplio lateral con soporte en la zona de los aprox. 43-44 dólares en números redondos y resistencia en los 69 dólares. Más le vale comenzar a rebotar con fuerza desde aquí cuanto antes, pues de lo contrario buscará otra vez la base del lateral.

Gráfico mensual de Intel

En cuanto a Pfizer, lo hemos analizado recientemente (puede leerlo aquí). Le tenemos atacando la parte alta del canal alcista y si consiguiera batirla el canal podría terminar desdoblándose al alza. Quiero decir con ello que cuando un canal alcista se romper al alza, la teoría reza que el precio podría terminar recorriendo la anchura del mismo. Digamos que a pesar de que el valor cotiza en niveles de resistencia importantes, se le ve muy fuerte. Y no descarto que al final rompa al alza el canal alcista. No veo motivo alguno para vender títulos de la farmacéutica en este momento. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Pfizer

