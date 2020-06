A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza TUI, Telefónica, Amazon, Shopify, Berkeley, CaixaBank, Santander y Astrazeneca.

Buenos días, Sr. Rodríguez. Ya sabemos que el sector turístico está totalmente caído, pero una vez ha empezado el desconfinamiento están rebotando con fuerza en toda Europa. ¿Cómo ve a la compañía TUI a medio largo plazo para meter algo de mi capital? Muchas gracias, como siempre. Un saludo. C.CD.

Estimado lector, buenas tardes. Así es, todo lo relacionado con el turismo es lo que está rebotando con violencia. Lo que más cayó en su día es lo que más rebota ahora. Acción-fase de reacción. Y dentro del gráfico semanal de TUI llama la atención lo impecable del ‘cabeza y hombros’ que ha cumplido con el objetivo de caída (altura de la ‘cabeza’) y como el último gran rebote se frenó, al tick, justo en la línea clavicular de la formación. Digamos que en este momento ya no tiene resistencias importantes hasta los 7,16 euros (máximos de mayo) y por encima tenemos el hueco bajista semanal de los 10,15 euros. Como zona de soporte más inmediata tenemos una en los aproximadamente 4,90 euros. Por el momento todo sigue formando parte de un simple rebote, pero qué duda cabe que si el precio saltara por encima de la línea clavicular en precios de cierre semanales tendremos una importante señal de fortaleza que no podemos obviar. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de TUI

Buenos días. Rogaría me orientara sobre entrar en Telefónica tras las importantes subidas de la semana pasada. ¿Se trata de un simple rebote o hay algo más? ¿Cuáles serían sus soportes y resistencias? Muy amable, gracias. F.A.

Apreciado inversor, buenas tardes. Pues a día de hoy y teniendo en cuenta que no tenemos figura de vuelta alguna todo sigue formando parte de un simple rebote en Telefónica. Pero también es cierto que siempre sabemos cómo empiezan las cosas, pero no cómo terminan. O lo que es lo mismo, que lo que empieza como un simple rebote termina siendo algo más que eso. En cualquier caso, todo apunta a que estamos ante un ‘pull back’ hacia la zona de resistencia, antes soporte, de los 5,30-5,35 euros. Vamos a ver cómo se comporta el precio ante dicha e importante zona de control. Y como soporte, el más importante lo tenemos ahora en los 4,50 euros. Le invito a que lea aquí el último análisis que realizamos sobre la operadora. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de Telefónica

Estimado José María. Enhorabuena por su consultorio y gracias por el trabajo que realiza. ¿Sería tan amable de indicarme la idoneidad de entrar en Amazon al precio actual, así como las perspectivas que tiene a medio/largo plazo (3/4 años)? Gracias y recibe un cordial saludo de mi parte. G.B.

Estimada lectora, buenas tardes. No hay mucho que le pueda contar de Amazon, al tratarse de un valor en subida libre. A mediados de abril superaba los máximos históricos previos y experimentaba un nuevo impulso alcista. De manera que lo que tenemos son impecables mínimos y máximos crecientes de medio plazo y a las puertas de marcara nuevos máximos históricos en cualquier momento. No sé qué pasará a 3-4 años, pero dado que es un valor claramente alcista desde hace muchos años lo moral, correcciones aparte, es que siga escalando posiciones. Toda la tecnología está muy fuerte y prueba de ellos que el Nasdaq nos ha dejado una impecable vuelta en ‘V’ de las que hacen historia. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Amazon

Buenos días, Sr. Rodríguez. ¿Sería tan amable de hacer un breve análisis de la empresa Shopify, empresa canadiense que cotiza en el mercado americano y que no para de subir y subir? Muchas gracias. J.BR.

Apreciado lector, buenas tardes. La tendencia alcista en la que se encuentran los títulos de Shopify me recuerda mucho a la de Tesla, sobre todo por la revalorización acumulada desde hace un año. En realidad, no hay mucho que decir de un título en subida libre como es el caso que nos ocupa. Como se puede observar tenemos impecables mínimos y máximos crecientes de medio y de largo plazo. Y así no se cae. Lo que no quita para que podamos asistir a una corrección (throw back) a los anteriores máximos históricos, en los aproximadamente 600 dólares. Para desde ahí reestructurarse de nuevo al alza. Poco más se puede decir de un título claramente alcista desde 2016 y que desde entonces se ha revalorizado un 3.900%. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Shopify

Hola, buenos días. Me gustaría conocer su valoración sobre Berkeley. Soportes y resistencias. Muchas gracias. E.CG.

Estimado lector, buenas tardes. A priori, el lateral de las últimas semanas en los títulos de Berkeley vienen a corregir/drenar porporcionalmente las importantes subidas previas. Tiene una importante resistencia en el corto plazo en los máximos de octubre (0,21 euros) y por encima ya no se aprecian resistencias importantes hasta los máximos de comienzos de 2019 en los 0,4160 euros. Y por el lado de los soportes y en el muy corto plazo tenemos los 0,1480 euros y los 0,1280 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Berkeley Energía

Buenos días, ¿podría analizar el título de CaixaBank? ¿Volverá a cotizar en mínimos históricos? Muchas gracias. A.IN.

Estimado lector, buenas tardes. No hace mucho analizamos CaixaBank y decíamos de él que estábamos ante un claro "ahora o nunca". La estrategia era sencilla, abrir largos con 'stop' por debajo del soporte de los 1,50 euros y no llegó a perforarse soportes. Y ahora le tenemos, tras un rebote de casi el 40%, atacando la resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de los 2,09-2,10 euros. Y por encima tenemos la directriz bajista que pasa por la zona de los 2,60 euros. Por lo pronto vamos a ver si en velas semanales se cierra o se rellena al hueco bajista al que hemos hecho referencia. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Caixabank

Buenos días. Le agradezco mucho sus orientaciones. Siendo consciente de la debilidad del sector bancario a pesar de las últimas subidas, ¿sería buena opción entrar en Santander actualmente, de cara al medio y largo plazo? ¿Cuáles serían los soportes y resistencias del valor? Gracias. F.A.

Estimado lector, Santander está rebotando como consecuencia de una pequeña formación de vuelta en 'cabeza y hombros' invertida que recientemente advertimos en Bolsamanía. Es decir, el objetivo mínimo teórico de subida de la formación se acaba de cumplir. Desde los mínimos anuales, desde el soporte de los 1,77 euros, los títulos de la entidad cántabra acumulan una subida del 45% y la resistencia más importante la tenemos en los 3,04-3,05 euros, el nivel homólogo al hueco bajista de los 8.375 puntos del Ibex. Por lo pronto, la posibilidad de que el rebote tenga continuidad hasta los 3,04-3,05 euros es un hecho. Y luego vamos a ver qué sucede con dicho hueco bajista, si se cierra o simplemente se rellena y desde ahí se gira a la baja. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Banco Santander

Muy buenos días. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la evolución de Astrazeneca Group y los rumores de fusión con Gilead Sciences. Muchas gracias. E.I.

Estimado lector, buenas tardes. Astrazeneca, que es un valor en subida libre, está corrigiendo parte de las últimas subidas y presenta un importante soporte en los anteriores máximos (7.900-8.000 peniques) y por debajo tenemos el hueco alcista de los 7.120 peniques. Digamos que una estrategia alcista interesante de corto plazo sería la de abrir largo en los niveles de precio más cercanos al hueco alcista con 'stop loss' en el mismo. Lea aquí la última noticia acerca de la posible fusión con Gilead. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de AstraZeneca

