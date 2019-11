Consultorio de análisis técnico: Sabadell, Sacyr, Gestamp, BBVA, Red Eléctrica y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Sabadell, BBVA, CIE Automotive, Semapa, Red Eléctrica, Renta Corporación, Gestamp y Sacyr.

Buenos días, a mediados de octubre compré acciones de Sabadell cuando le leí en Bolsamanía aquello de que estaba rompiendo la directriz bajista. Las tengo a 0,93 euros. Soy un inversor a largo plazo y no tengo prisa en vender, pero me gustaría saber cómo ve el título en este momento. ¿Puede decirse que ha roto de manera definitiva? ¿Qué precio maneja para los próximos meses? Muchas gracias. N.A.

Estimado inversor, buenas tardes. Sabadell presenta un aspecto técnico interesante, sobre todo porque si tras la actual fase correctiva vuelve a entrar dinero en el título y es capaz de superar la resistencia de los 1,07-1,08 euros, el subyacente confirmaría figura de vuelta al alza. En el más corto plazo, cabe seguir apostando por un goteo a la baja que perfectamente le puede llevar a la zona de soporte, antes resistencia, de los 0,91 euros. Pero si desde ahí rompe al alza la resistencia mencionada tendremos un más que interesante ‘cabeza y hombros’ invertido, con objetivo de subida (mínimo teórico) hacia los 1,40-1,50 euros. Sin lugar a dudas, el hecho de haber dejado atrás la directriz bajista es una señal de fortaleza a la que no podemos hacer oídos sordos. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez. Soy un asiduo seguidor de su consultorio, que me resulta de gran ayuda. Mi pregunta está relacionada con las acciones de BBVA y CIE Automotive. ¿Cree que es buen momento para entrar? Me puede señalar soportes y resistencias de corto plazo. Muchas gracias y reciba un cordial saludo. JA.B.

Apreciado lector, buenas tardes. Vamos a ver qué hace BBVA en los próximos días/semanas, pero por el momento se nos ha frenado, al tick, en la directriz bajista que une los impecables máximos decrecientes desde enero de 2018. Y se trata de una directriz por cuanto tenemos tres puntos de tangencia en la misma. Es cierto que el índice bancario, el EURO STOXX Banks, ha mejorado de manera importante su aspecto en las últimas semanas. De hecho, tenemos una potencial figura de vuelta que apunta hacia cotas claramente más para el sector, pero en el caso de BBVA agradeceríamos que al menos dejara atrás con claridad esta directriz para de alguna manera mirar al título con otros ojos. Pero mientras tanto, todo sigue encajando dentro de un simple rebote (fase de reacción) tras las importantes caídas de meses atrás.

En cuanto a CIE Automotive es un título que se está desplazando lateralmente todo el año. Tiene una zona de soporte muy clara en los 19,35 euros y resistencia en el rango de los 25,60-25,80 euros (los 26 euros en números redondos). De manera que en la medida en que no salte por encima de los 26 euros y deje atrás el movimiento lateral, no tendremos la más mínima señal de fortaleza en la compañía. Por encima de los 26 euros no descartaremos un movimiento en busca de los máximos históricos, pero por el momento tenemos al título en zona de nadie. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. ¿Podría analizar Semapa de la bolsa portuguesa? ¿Cree que puede ser una buena opción de inversión? Antaño se trataba de uno de los títulos más recomendados por los ‘value’. La caída desde mediados de 2018 no tiene nombre y lo cierto es que asusta bastante la volatilidad de esta acción. ¡Muchísimas gracias! E.MC.

Estimado lector, buenas tardes. Semapa es un título que ahora mismo me parece poco interesante. En el muy corto plazo presenta una importante zona de resistencia en los 12,90 euros y si fuera capaz de cerrar por encima, con holgura, es probable que asistamos a un rápido movimiento que le acerque a la siguiente zona de resistencia, en el entorno de los 14,35-14,40 euro. Pero es cierto que este título no presenta una figura de vuelta clara a día de hoy, si bien es cierto que en términos de largo plazo (adjuntamos el gráfico mensual) la zona actual de precios parece interesante para intentar salir/reestructurarse de nuevo al alza, ya que la caída parece haber encontrado suelo en el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% de Fibonacci de toda la gran subida desde los mínimos de 2012, además de que los niveles de sobreventa mensuales extremos invitan a pensar que el riesgo de fuertes caídas desde los actuales niveles de precio parece bastante limitado. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días. En primer lugar, agradecer las respuestas de su consultorio, pues nos sirve para aclarar ideas e información. Me gustaría que me contestaran a la pregunta sobre la incidencia que va a tener a corto, medio y largo, la compra de Hispasat por Red Eléctrica. ¿Cómo afectaría a su dividendo, su solvencia y su cotización? Gracias desde Valencia. C.CA.

Apreciado inversor, buenas tardes. Como analista técnico lo que le puedo decir es que cualquier noticia conocida por el mercado, como es la compra de Hispasat, ya está más recogida en el precio. Este es el principal pilar del análisis técnico, de ahí que solo he de analizar el precio y solo el precio. Y este me dice que Red Eléctrica presenta un importante soporte en los 16,75 euros (mínimos de septiembre-octubre de 2018) y los mínimos de julio. O dicho con otras palabras, en la medida en que el título respete este soporte no tendremos ninguna señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Mientras que, justo ahora, le tenemos atacando importantes niveles de resistencia, como es la parte alta del canal lateral-bajista por el que se viene desplazando el precio desde febrero.

De saltar por encima, cosa que no se puede descartar, apostaremos por un inminente y rápido ataque a los máximos históricos, en los 19,63 euros. Y por encima se colocaría en subida libre absoluta. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María le agradecería si pudiese analizar Renta Corporación compradas sobre 3,55 euros y no acaban de despegar. Mi pregunta es si será una buena opción para el medio plazo. En principio, pensé que sería mejor invertir en un valor inmobiliario que en la compra de una vivienda directamente, más diversificado. Pero ya no lo sé. Le agradecería si pudiese analizarla, igualmente le felicito por su buena labor de cada día. Un saludo. F.B.

Estimado inversor, buenas tardes. En teoría, en base al gráfico semanal de Renta Corporación, cabría apostar por un inminente rebote, ya que de alguna manera le tenemos en la base (soporte) del canal alcista de largo plazo, el canal que por el que se viene desplazando el título desde 2015. Pero es cierto que el título se encuentra en una situación límite, ya que presenta un importante soporte a la vuelta de la esquina: en los 3,35 euros. La perforación de este en velas semanales sería una preocupante señal de debilidad en la cotizada.

Más le vale que comience a rebotar cuanto antes si no queremos empezar a ver fantasmas en el título. Por encima de los 3,84 euros confirmaría una pequeña figura de vuelta de implicaciones alcistas, antesala de un rebote de mayor magnitud. Muchas gracias caballero, un saludo.

Buenas José María. Recientemente he comprado acciones de Sacyr y de Gestamp. Mi intención es mantenerlas durante todo el año que viene si es necesario. ¿Cómo ve a los dos títulos? Muchas gracias por sus consejos. D.RS.

Apreciado lector, buenas tardes. Sacyr es un título que me gusta, pero si como dice ha entrado recientemente, creo que es llegar tarde al mercado. Y con eso no quiero decir que no pueda seguir subiendo, tan solo que le potencial es bastante limitado a día de hoy. De hecho, tenemos una importante resistencia en los máximos de 2018 (2,60-2,62) y por encima tenemos una resistencia dinámica en la parte alta del canal, ahora en los aproximadamente 2,70 euros. Digamos que, resumiendo, no me desagrada porque es un título alcista, pero el hecho de entrar tan tarde tiene su riesgo.

Por último, en cuanto a Gestamp le tenemos perforando todo soporte este viernes, colocándose en caída libre absoluta y perforando la base del canal bajista. O mucho rebote de cara al final de la sesión o, de cerrar así, se estará complicando mucho su aspecto técnico. Sin lugar a dudas es un título extremadamente débil. Puede leer aquí los resultados anunciados por la compañía este jueves. Muchas gracias a usted, un saludo.

