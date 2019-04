Consultorio de análisis técnico: Gamesa, Indra, Mediaset, Mapfre, Zardoya y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Mapfre, Siemens Gamesa, Amper, Quabit, Cellnex, Indra, Mediaset España y Zardoya Otis.

Buenos días, D. José María. Me gustaría que me diera su opinión sobre Mapfre y Gamesa. Las compré hace más de un año las dos a 2,73 y 13,20 euros respectivamente. ¿Cree que debo mantenerlas/vender alguna de ellas? No tengo prisa en vender, soy inversor de largo. Muchísimas gracias. Le sigo a diario. Un saludo. A.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. Mapfre ha mejorado en los últimos tiempos su aspecto técnico. De hecho, en las últimas semanas el precio ha sido capaz de dejar atrás la directriz bajista de los últimos dos años. Aunque en el muy corto plazo tenemos una resistencia muy importante a la vuelta de la esquina: los 2,7 euros. Dicho esto, en el corto plazo no descartamos que pueda buscar apoyo de nuevo en la directriz bajista, pero ahora como soporte (throw back). Creo que es momento de mantener más que de vender.

Gráfico semanal de Mapfre desde finales de 2015

Y con Siemens Gamesa tres cuartas partes de lo mismo en lo que se refiere a seguir manteniendo los títulos en cartera. Es cierto que en el corto plazo le tenemos en plena zona de resistencia: la parte superior de un canal alcista. Pero no es menos cierto que parece haber metido la directa en busca de la fortísima resistencia que tenemos en el imponente hueco bajista de los 17-17,25 euros (sesión del 27 de julio). Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Gamesa desde principios de 2017

Buenos días José María. Me gustaría que me diera, por favor, su opinión, con soportes y resistencias de Amper y Quabit. ¿Cómo ve la posible evolución para los próximos meses? Muchas gracias y un saludo.

Estimado inversor, buenas tardes. Amper lo hemos analizado recientemente y hemos dicho de él que ha perdido ‘momentum’ (velocidad de crucero) por cuando se perforó hace unas semanas la impecable directriz alcista desde la que ha rebotado con fuerza en numerosas ocasiones desde verano de 2016. Ahora bien, el peligro vendría con la perforación del soporte horizontal de los 0,2350 euros. Como resistencias más importantes en este momento, tenemos los 0,3070 euros y, sobre todo, los 0,3470 euros (máximos de 2018).

Gráfico semanal de Amper desde finales de 2015

En cuanto a Quabit es un título que no tocaría por la sencilla razón de que este miércoles marcaba nuevos mínimos históricos en los 1,098 euros. Lo que no quita para que pueda rebotar con fuerza en el muy corto plazo, fruto de la violencia de la caída previa. Pero el hecho de que haya marcado nuevos mínimos históricos (aunque sea por poco) es más que suficiente para olvidarse de este título. Porque al mercado se entra a comprar fortaleza, no debilidad pensando en los posibles rebotes. La resistencia más importante en este momento la tenemos en los 1,7 euros, por donde pasa la directriz bajista de los últimos dos años. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Quabit desde mayo de 2015

Buenos días. Me llamo Arturo y me gustaría que realizarán una valoración sobre estos valores: Cellnex e Indra. A la primera le gano bastante y a la segunda le pierdo mucho. ¿Qué haría con ellas? ¿Vendería alguna o las mantendría? Mil gracias por sus consejos. A.R.

Apreciado lector, buenas tardes. Cellnex es un clarísimo mantener, solo hay que mirar el gráfico para darse cuenta de ello. A finales de marzo conseguía saltar con holgura por encima de la parte alta del canal alcista por el que se estuvo desplazando el precio durante algo más de un año, acelerando así la impecable tendencia alcista (mínimos y máximos crecientes) que ya presentaba. En el corto plazo, simplemente se encuentra consolidando las importantes subidas previas para, en teoría, continuar escalando posiciones. Este título es justo todo lo contrario a Quabit. A principios de abril marcaba máximos de todos los tiempos, o lo que es lo mismo está ahora mismo en ‘subida libre’ relativa. Por lo tanto, no hay motivo alguno para deshacerse de ellas.

Gráfico semanal de Cellnex desde marzo de 2016

En cuanto a Indra, también es un claro mantener en cartera. A mediados de febrero también dejaba atrás el canal bajista y desde entonces presenta impecables mínimos y máximos crecientes. No hay motivo alguno para venderlas. Lo que no quita para advertirle que el título presenta una importante zona de resistencia en los 11 euros (máximos de agosto) y por encima el hueco bajista de la sesión del 19/06/18, en los 11,30 euros. Sería bueno saber a qué precio las compró por aquello de tratar de colocar un 'stop loss/profit'. Resumiendo, los dos valores son ahora mismo un claro mantener. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Indra desde marzo de 2017

Por favor, desearía me analizará Mediaset España y Zardoya Otis. Muchas gracias. C.Y.

Estimado lector, buenas tardes. Mediaset España es un título que no desagrada en el corto plazo, por cuanto la figura de vuelta en ‘cabeza y hombros’ invertida que se confirmada tras saltar por encima de la resistencia de los 6,45 euros (mediados de febrero) sigue intacta. El título se ha vuelto a apoyar en el nuevo soporte (throw back) y parece querer despertar de nuevo. De conseguir confirmar por encima de la resistencia de los 7,15 euros seguiremos apostando por una subida hasta, como mínimo, las inmediaciones de los ocho euros.

Gráfico diario de Mediaset desde comienzos de 2017

Zardoya Otis se está moviendo dentro de un perfecto canal bajista desde 2014. Y tras apoyarse en la base del mismo a finales de 2018, no podemos descartar que trate de buscar ahora la parte alta del mismo: ahora en los 8,80 euros. La anchura del canal es tan amplia que la operativa se ciñe casi en exclusiva a tratar de comprar en los niveles de precio más cercanos a la base del canal y venderlas cuanto toque la parte superior de este. Y poco más se puede decir hasta que el precio no salga de ese canal. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Zardoya Otis desde finales de 2008

