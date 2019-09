Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Gestamp, Oryzon, Merlin, Quabit y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Galq, Quabit, Merlin Properties, Gestamp, Telefónica, Oryzon Genomics, Applus y Marsh & McLennan.

TELEFONICA 6,683 0,16% 0,01 Max: 6,71

Min: 6,63

Volume: -

MM 200 : 7,82 GAM 2,090 -0,95% -0,02 Max: 2,12

Min: 2,05

Volume: -

MM 200 : 1,48

Buenos días, José María. Es un placer, me gustaría saber cómo ve a General de alquiler de maquinaria y a Quabit, tanto en el presente, como en el futuro a largo plazo. Muchas gracias, un saludo. S.P.

Estimado lector, buenas tardes. Galq es un título claramente bajista en términos de medio/largo plazo. Sin embargo, desde mediados de 2017 le tenemos desplegando un lateral bastante definido, con soporte en los 1,16 euros y resistencia en los 2,64 euros. Y hasta que no salga de ese lateral no tendremos pista alguna acerca del siguiente gran movimiento en tendencia. Por lo pronto, recientemente el título se ha acercado a la resistencia de los 2,60-2,65 euros, lo que deja las puertas abiertas a la posibilidad de que finalmente el título termine construyendo figura de vuelta en doble suelo, con proyección de subida por encima de los cinco euros. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos, porque por el momento no tenemos nada. Tan solo un amplio lateral.

Gráfico semanal desde mediados de 2011

En cuanto a Quabit, es un título en caída libre. No hay por dónde cogerlo. La debilidad es tal, que aun cuando rebotara hacia la zona de resistencia de los 1,14 euros (y no digo que lo vaya a hacer) todo seguiría exactamente igual. Se trataría de un simple ‘pull back’ a la antigua zona de soporte, ahora resistencias. Lo cierto es que los dos títulos por los que me pregunta no presentan interés de ningún tipo en el momento actual, al menos desde el punto de vista de los gráficos. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde julio de 2014

¡Hola! Buenos días. Desearía conocer su opinión sobre una posible inversión en Merlin Properties y su posible ‘stop’. Muchas gracias. M.EH.

Apreciada inversora, buenas tardes. Merlin Properties es un valor alcista en términos de medio plazo, eso es lo realmente importante. Hasta ayer, el título parecía estar dando forma a un ‘cabeza y hombros’ con objetivo de caída hacia la base del canal alcista. Pero está saliendo con renovada energía al alza sin haber llegado a confirmar la perforación de la línea clavicular de la figura correctiva. Lo que nos invita a pensar que va a atacar en breve la resistencia que presenta en los máximos anuales (12,63) y por encima, incluso, la parte alta del canal alcista. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez. A ver si esta vez tengo más suerte que en las anteriores ocasiones. Me encantaría tener su opinión sobre Gestamp. Una empresa que, según los entendidos es una pequeña joya, pero a la que han dado palos hasta en el DNI. ¿Cree que está formando un suelo fiable? ¿Qué señal esperaría para entrar con un mínimo de garantías? Y la otra es Telefónica, ya sabe, recomendada por todo el mundo pero que no arranca ni a empujones. ¿Cree que este sería un buen nivel de entrada pensando en el medio plazo? Muchísimas gracias por sus consejos. Un saludo. C.TS.

Estimado inversor, buenas tardes. Gestamp está rebotando con fuerza (+20%) desde la base del canal bajista. Pero con todo, sigue siendo a día de hoy bajista. Figura de vuelta como tal no tenemos y los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí. Vamos a ver si en el corto plazo, se atreve con la importante resistencia de los aprox. 51,15 euros: la parte superior del canal bajista. Por otro lado, comentarle que Gestamp (al igual que CIE Automotive) confirmarán un cambio de tendencia cuando el sectorial de los coches/automoción lo haga. O lo que es lo mismo, cuando el EURO STOXX Automobiles & Parts (SXAE) salte por encima de la resistencia de los 492 puntos (los máximos de abril).

En cuanto a Telefónica, nuestra operadora se ha frenado en seco en plena zona de resistencia, antes soporte: los 6,80 euros. Lo que quiere decir que, a pesar del buen comportamiento desde los mínimos de agosto, por el momento todo sigue formando parte de un simple rebote. En términos de largo plazo, lo que está claro es que seguimos viendo al título construyendo máximos y mínimos decrecientes, con una directriz bajista bastante clara por encima.

A día de hoy, para poder hablar de figura de vuelta en términos de medio y de largo plazo, hemos de exigirle que salte con holgura por encima de la resistencia que presenta en el último gran máximo decreciente: los 7,50 euros. Por lo tanto, a falta de tener figura de vuelta, no podemos confirmar que la fase correctiva haya tocado a su fin. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Buenos días, José María. Mi consulta es sobre Oryzon Genomics. ¿Cómo la veis a medio plazo? Gracias. M.LS.

Apreciado lector, buenas tardes. Oryzon Genomics es un título extremadamente volátil. Tan pronto parece dirigirse a máximos como a la zona de los dos euros. Lo que sí que se observa es que le tenemos construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes. O lo que es lo mismo, puede que esté dando forma a un amplio triángulo. En cualquier caso, si tuviera que lanzarme a la piscina en este título, solo lo haría en la zona de soporte que presenta en el entorno de los aprox. 2,25 euros, por donde pasa la recta soporte que une los sucesivos mínimos crecientes desde octubre de 2017. Gracias a usted, un saludo.

Buenas tardes, me gustaría que me diera su opinión sobre Marsh & McLennan (MMC) y sobre Applus (APPS). Estoy invertido en ambos valores y me gustaría saber dónde están los soportes y resistencias más relevantes. Muchas gracias, realiza un trabajo extraordinario. X.LM.

Estimado inversor, buenas tardes. Dentro de los erráticos movimientos de Applus, al menos podemos decir que presenta impecables mínimos y máximos crecientes desde diciembre. Y nos ha señalado un primer soporte en los 11,39 euros. Y por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos la zona de los 12,85-13 euros. Por encima de esta, con holgura y en velas semanales, tendremos una importante señal de fortaleza, antesala de un movimiento que le puede terminar llevando a la zona de máximos históricos: los 16 euros.

En cuanto a Marsh & McLennan estamos hablando de un título que no puede ser más alcista en términos de largo plazo. Por no hablar del canal alcista por el que se viene desplazando el título desde 2009. En el muy corto plazo este presenta un soporte en los 94,80 dólares y en la medida en que no cierre por debajo no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios. El problema de un título que ha subido tanto y que es tan alcista es que aun cuando corrigiera hacia la base del canal, ahora en los 83 dólares, seguiría siendo igual de alcista. Es lo que tienen las tendencias alcistas de tan largo plazo: que algo puede caer con más o menos fuerza sin que en realidad la tendencia de fondo se vea afectada lo más mínimo. Resumiendo, a día de hoy los dos títulos por los que me pregunta son un claro mantener en cartera. Muchas gracias a usted caballero y muy amable por sus palabras.

Gráfico semanal desde 2008

