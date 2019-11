A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Endesa, Iberdrola, Crédit Agricole, ACS, Adobe, Netapp, Telefónica y Tubacex.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días. Me gustaría que analizase Endesa e Iberdrola. Muchas gracias y felicidades por todos los análisis. S.G.

Estimado lector, buenas tardes. Los dos grandes eléctrica de nuestro país, Endesa e Iberdrola, son impecablemente alcistas en términos de medio y de largo plazo. Los dos son valores en subida libre, aunque en el muy corto plazo la primera está más fuerte que la segunda. Pero nada más, es un hecho puntual producto del ‘timing’. Pero los dos subyacentes no pueden ser más alcistas. Le invito a que lea aquí el análisis técnico de este martes sobre Endesa.

Dicho esto, no hay mucho que añadir al análisis, pues el canal alcista semanal por el que se viene desplazando el precio habla por sí solo. Y parece cuestión de tiempo, más bien de poco, que ataque más pronto que tarde la parte alta del canal: ahora en las inmediaciones de los 26-26,25 euros. Esta mañana hemos conocido sobre Endesa que recorta su dividendo al 70% del 'pay out' en 2022 para invertir en renovables.

Gráfico semanal de Endesa desde 2014

En cuanto a Iberdrola, le tenemos en fase de reacción, o lo que es lo mismo drenando/ajustando proporcionalmente las fortísimas subidas previas. De hecho, lo que tenemos delante es un ‘cabeza y hombros’ de manual, con su correspondiente ‘pull back’ a la línea clavicular de la formación. Por lo que, como mínimo, cabría esperar una corrección hacia la zona de soporte cercana a los 8,40-8,50 euros. Y todo ello dentro de una impecable tendencia alcista de fondo o primaria. Dicho esto, un cierre por encima de la resistencia de los nueve euros anularía de alguna manera la formación bajista de corto plazo. Muchas gracias a usted y muy amable por sus palabras.

Gráfico diario de Iberdrola desde febrero

Buenos días Sr. Rodríguez, ¿sería tan amable de analizar Crédit Agricole? ¿Es un buen momento para entrar con miras al corto-medio plazo? Atentamente un saludo. F.M.

Apreciado inversor, buenas tardes. Entrar ahora en Crédit Agricole se me antoja llegar tarde, pero esto no quiere decir que no pueda seguir subiendo. De hecho, lo está haciendo mucho que mejor que la mayoría de los bancos de nuestro país. Desde el punto de vista de los gráficos, lo más interesante en mi opinión está en la recta directriz que une los mínimos crecientes desde junio de 2016, donde además son tres los puntos de tangencia en la misma. O dicho con otras palabras, en la medida en que esta directriz se respete, barajaré como escenario más probable una vuelta al origen del movimiento: los máximos que se alcanzaron en 2017 y 2018 en el entorno de los 15,50-15,70 euros. La directriz alcista pasa en el momento actual por los aproximadamente 10,10 euros. Un saludo.

Gráfico diario de Crédit Agricole desde mediados de 2016

Muy buenos días, ¿Cómo ve a ACS? Muchas gracias, Un saludo. A.M.

Estimado lector, buenas tardes. Le dejo el gráfico mensual de ACS para que vea de forma rápida y sencilla lo que queremos decir con el hecho de que no puede ser más alcista. El precio presenta una impecable tendencia alcista de fondo o primaria. O lo que es lo mismo, los mínimos y máximos crecientes son de manual, impecables. Y así no se cae. De hecho, en la medida en que el precio no perfore el soporte que presenta en el último mínimo creciente (32,32) no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Sin lugar a dudas estamos ante un claro mantener en cartera. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual desde 2006

Buenos días. Me gustaría saber si aconseja comprar ahora estos dos valores: Adobe y Netapp del Nasdaq americano. Gracias. FJ.L.

Apreciado inversor, buenas tardes. Adobe es un título en subida libre y a las puertas de la única resistencia que presenta en este momento: los máximos anuales en los 313 dólares. Como niveles de soporte el más inmediato lo tenemos en el hueco alcista de los 280 dólares y, sobre todo, la zona de los 257-260 dólares (50% del último impulso alcista). Todo apunta a que, en breve, ataque (con éxito) la resistencia que presenta en los máximos anuales, que también lo son históricos, para seguir marcando más y más máximos.

Gráfico diario de Adobe desde marzo de 2018

En cuanto a Netapp, me gusta mucho dónde se ha frenado la caída. Justo en el nivel de ajuste/retroceso de 61,8% de Fibonacci de toda la subida previa. Es decir, en la medida en que el precio respete el soporte que presenta en los 45 dólares entendemos que, correcciones aparte, se dan las condiciones para que el título vuelva al origen del movimiento, en los 88-89 dólares. Es más, por encima de los máximos de 2018 el título confirmaría un segundo gran impulso alcista en términos de medio-largo plazo. Es un título que no me disgusta siempre que no perfore el soporte de los 45 dólares. El problema actual, que el soporte (stop) queda muy alejado de los actuales niveles de precio. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Netapp desde 2012

Hola, José María. Muy buenos días. Compré en noviembre acciones de Telefónica y de Tubacex. Los resultados de la primera no parecieron gustar mucho al mercado, aunque sí los de la segunda. No soy inversor de corto plazo, voy a largo. Pero me gustaría saber cómo los ve en base a sus gráficos, pues son siempre muy aclaratorio y didácticos. Muchas gracias, un placer saludarle. J.M.

Estimado lector, buenas tardes. Telefónica sigue siendo bajista como se puede apreciar en el gráfico semanal de largo plazo. Y además el gráfico no puede ser más claro, pues la directriz bajista es de manual y tiene cinco puntos de tangencia (cuando el mínimo exigible, son tres) para poder hablar de una directriz. O lo que es lo mismo, en la medida en que el precio no cierre por encima de esta, con holgura y en velas semanales, no tendremos la más mínima señal de fortaleza en nuestra operadora, con el riesgo que ello implica de volver a los mínimos de 2012: el origen del último movimiento, en los 5,50 euros.

Gráfico semanal de Telefónica desde 2014

En cuanto a Tubacex, este parece estar intentando construir un suelo de mercado desde el que salir al alza. En velas semanales tenemos máximos decrecientes y mínimos crecientes desde finales de 2018. O lo que es lo mismo, se diría que el precio está dando forma a un triángulo en lo que al último año se refiere. Las zonas de control en este momento se encuentran en los 2,50 euros por abajo (último mínimo creciente) y por arriba la resistencia de los aprox. 2,95 euros. Digamos que en números redondos solo por encima de los tres euros tendremos una primera e interesante señal de fortaleza en el título. Mientras tanto, nada de nada. Muchas gracias a usted, e igualmente caballero. Un saludo.

Gráfico semanal de Tubacex desde 2015

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.