A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza ASML Holding, LVMH, Solaria, Ence, Netflix, CaixaBank, Acerinox y el bitcoin.

Buenos días. A finales de enero compré ASML Holding a 601 euros y LVMH a 686 euros. Me consta que son dos valores que siempre le han gustado. No pretendo hacer ‘trading’, para nada. ¿Cree que son buenos precios con vistas a un par de años? Muchas gracias y saludos desde Granada. R.H.

Estimado lector, buenas tardes. ASML sigue siendo un valor alcista en términos de largo plazo, sin duda. Otra cosa es que en el corto plazo la fase correctiva siga intacta. Y el valor no enderezará el rumbo hasta que el Nasdaq no lo haga y, sobre todo, el sector de semiconductores (SOX). Este cotiza en los mínimos del año y en la medida en que no construya algún tipo de figura de vuelta solo cabe seguir corrigiendo. Existe un soporte en la zona de los aproximadamente 500 euros y la sobreventa semanal arroja lecturas extremas. Superiores incluso a los del peor momento de la pandemia en marzo de 2020.

Gráfico semanal de ASML Holding (ASML)

En condiciones normales esto vendría a sugerir que el suelo de la acción no debería estar muy lejos, pero el problema es que cada vez hay más nubarrones en los mercados y la tecnología es lo que más está sufriendo. Así que hasta que el Nasdaq y el SOX no dejen de corregir ASML seguirá goteando a la baja con sus rebotes al alza contra tendencia.

Y en lo referente a LVMH tres cuartas partes de lo mismo. Solo que este, al menos por el momento, tiene un soporte importante en los 543,90 euros. En la medida en que no tengamos un cierre semanal por encima del máximo de la vela semanal previa no tendremos la más mínima señal de fortaleza dentro de las impecables estructuras correctivas de los últimos meses. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de LVMH

Buenas, José María. Tengo una cartera con bancos, eléctricas y petroleras. Quería darle algo más de marcha y tras los fuertes y recientes rebotes me he fijado en Solaria y Ence. ¿Cuál le gusta más a largo plazo? ¿Qué niveles de compra serían óptimos de corregir otra vez en los próximos días? ¿Algún soporte clave? Un saludo y gracias por todo. A.MR.

Apreciado inversor, buenas tardes. Ence ha activado recientemente una importante señal de fortaleza al anular/cerrar el hueco bajista semanal de los 2,922 euros. Y lo importante es que desde os mínimos de diciembre y a pesar de todo lo que está cayendo en los mercados la estructura de los precios presenta impecables mínimos y máximos crecientes. Y así no se cae. Las siguientes resistencias en el valor, correcciones puntuales aparte, se encuentran en los 3,61 euros y los 4,50 euros.

En cuanto a Solaria este ha confirmado recientemente figura de vuelta en doble suelo por encima de los 18 euros. Y lo ha hecho, además, con un importante volumen de negociación, que siempre es mejor. Resumiendo, me gusta mucho más el gráfico de Solaria y si podemos conseguir entrar en él en el entorno de los aproximadamente 18 euros, ahora soporte, mejor que mejor. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. ¿Se le ocurre alguna estrategia interesante sobre Netflix en este momento? Entre las malas previsiones de los últimos resultados y el duro correctivo del Nasdaq creo que puede ser interesante a largo plazo. ¿Qué opina? Un saludo y gracias. I.LH.

Estimado lector, buenas tardes. Cuando los mercados, con la tecnología a la cabeza, están tan débiles es imposible encontrar soportes realmente importantes. El problema, como ya hemos comentado, es que no hay visibilidad alguna. Todo son nubarrones y cada cuál peor. Ninguno de ellos (guerra, inflación, recesión, estanflación, etc.). Todos los frentes están abiertos y ninguna tiene solución inmediata que al menos sirva para dar un respiro a los mercados.

Dicho esto, rebotes aparte, Netflix tiene soportes en los mínimos de 2020 (el peor momento de la pandemia) en los 290,25 dólares y por debajo los mínimos de 2019 en los 252 dólares. Puede que en términos de medio y de largo plazo los precios actuales sean una clara oportunidad de compra, eso no lo pongo en duda. Pero desde el punto de vista del análisis técnico seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. No hay figura de vuelta alguna ni señal de agotamiento de las caídas donde, al menos, poder colocar un ‘stop loss’. Sinceramente ahora mismo lo mejor es ver los toros desde la barrera. Un saludo.

Hola, buenas. Compré el primer día del año acciones de CaixaBank a 2,40 euros. A pesar de la que está cayendo todavía le gano, pero no sé si venderlo todo y olvidarme de la bolsa por un largo tiempo viendo cómo está todo de mal. ¿Cuáles serían los soportes y resistencias más importantes a vigilar? Gracias. I.PD.

Apreciado inversor, buenas tardes. A pesar de las importantes caídas de los últimos días no hay mayor deterioro del gráfico en CaixaBank. Digamos que todo sigue dentro de lo normal. Tenemos mínimos y máximos crecientes desde octubre de 2020 y la última caída ha encontrado soporte en la base del canal alcista. El único ‘pero’ en este momento es que le tenemos en zona de nadie, a medio camino entre la base y la parte alta del canal alcista. Digamos que es un valor que se puede mantener en cartera con ‘stop loss’ por debajo del último mínimo creciente (2,45). Y mientras no lo perfore todo sigue siendo un claro mantener, que no es poco tal y como están los mercados. Por el lado de las resistencias tenemos los 3,42 euros y sobre todo los máximos de 2017 y de 2018 en los 3,90 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenas, José María. Tengo un bitcoin a 34.000 dólares que compré a finales de enero y también tengo acciones de Acerinox a 11,30 euros. Las compré en plena corrección de los mercados y con un horizonte de un año, pero visto lo visto ya no veo nada claro nada. La que más me preocupa en este momento es la acerera por todo lo que llevo perdiendo ya. ¿Qué me aconseja? Un saludo desde Fuente Dé. Gracias por todo. C.MY.

Estimado lector, buenas tardes. El bitcoin está triangulando (máximos decrecientes y mínimos crecientes) y lo cierto es que hasta que el precio no salga de este no tendremos ninguna pista acerca del que puede ser el siguiente movimiento en tendencia. En realidad, solo por encima de los 46.000 dólares volveremos a tener claras señales de fortaleza en el rey de las ‘criptos’. Y mientras tanto es clave que los mínimos de enero (32.855) aguanten.

En cuanto a Acerinox ahora mismo le teneos en plena zona de soporte. De hecho, la cotización se estaría apoyando por segunda ocasión en la parte alta del canal lateral-bajista por el que se venía desplazando desde 2015. Canal que superó al alza hace un año y en el que se ha apoyado en dos ocasiones desde entonces. Digamos que estamos ante lo que puede ser un doble ‘throw back’. Se diría que lo podemos intentar ahora con un ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo de los mínimos de la semana pasada en los 9,10 euros. Gracias a usted, un saludo.

