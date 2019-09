Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Inditex, Gamesa, IAG, Tesla y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Befesa, Fresenius, Tesla, Volkswagen, Telefónica, IAG, Inditex y Siemens Gamesa.

Buenos días, José María. Por favor, ¿sería tan amable de analizar Befesa y Fresenius SE? Gracias por su ayuda. Saludos. J.M.

Estimado lector, buenas tardes. Befesa está rebotando con fuerza en los últimos tiempos, en línea con lo que está haciendo el mercado en bloque. Pero por el momento todo forma parte de un simple rebote dentro de una clara tendencia bajista (máximos y mínimos decrecientes) de fondo. Lo que no quita para que este tenga continuidad en los próximos días y se dirija a la zona de resistencia que presenta en la directriz: ahora en los aproximadamente 37 euros.

En cuanto a Fresenius (FRE), es un título claramente bajista desde los máximos que marcó en 2017. Lo que no quita para que asistamos a importantes rebotes contra tendencia (fases de reacción). En el más corto plazo, tenemos al título en plena zona de resistencia, atacando la parte superior del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde el pasado mes de mayo. Los máximos y mínimos decrecientes desde entonces son impecables, de manual. O lo que es lo mismo, para tener una primera señal de fortaleza qué menos que saltar por encima del canal bajista. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. ¿Podría usted analizar Tesla y Volkswagen en estos momentos? Gracias por su amabilidad. P.LD.

Apreciado inversor, buenas tardes. Tesla es un valor de lo más interesante en este momento, ya que la caída hasta la zona de los 211 dólares (mínimos de agosto) se ha frenado al céntimo en el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% de toda la subida previa. Y ahora le tenemos tratando de rellenar el hueco bajista que dejaba a mediados de julio tras la última publicación de resultados. Por lo tanto, puede decirse que en la medida en que no se perforen los mínimos de agosto, entendemos que el precio simplemente ha ajustado las subidas previas y por encima de los máximos de julio (266,07) confirmaría un nuevo impulso alcista. La clave está en respetar en todo momento la zona de los 210-211 dólares.

Las importantes subidas desde los mínimos de agosto está acercando a los títulos de Volkswagen a las primeras zonas de resistencias importantes: la directriz bajista que une los máximos decrecientes de los últimos meses y que pasa por el entorno de los 160-161 euros. Aunque para poder confirmar figura de vuelta en términos de medio plazo le vamos a exigir que salte, con holgura y en velas semanales, por encima de los máximos de julio, la resistencia de los 162 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, se observa una importante zona de control en los aprox. 137 euros. Gracias a usted, un saludo.

Hola Sr. Rodríguez, buenos días. Durante las importantes caídas de agosto me tiré a la piscina y compré acciones de Telefónica a seis euros. Mi intención no era especular en el corto plazo, de hecho no tengo prisa alguna en vender pero me gustaría saber su opinión de este título pensando en el largo plazo. Muchas gracias por esta sección que nunca me pierdo. Saludos desde Toledo. I.R.

Apreciada inversora, buenas tardes. El rebote de Telefónica desde los mínimos de agosto es muy interesante, pero a día de hoy no hay nada más detrás. Lo que no quita que lo que ahora mismo es un rebote termine siendo algo más que eso. Al fin y al cabo, todo cambio de tendencia comienzo siendo un rebote sin importancia. Lo que se observa es una importante zona de resistencia en los 6,80 euros, que es justo donde se ha frenado. Y si fuera capaz de cerrar con claridad por encima se puede decir que ya no tiene nada por arriba hasta la directriz bajista, ahora en los 7,30 euros. Aunque para poder hablar de un cambio de tendencia en términos de medio plazo hemos de exigirle que salte por encima de los 7,50 euros (el último gran máximo decreciente). Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Buenos días D. José María. Tengo acciones de IAG compradas a 5 euros y estoy un poco preocupado, ¿Seguirán bajando? ¿O podré salir airoso con plusvalías en el corto plazo? Un saludo y gracias por su repuesta. M.GO.

Estimado inversor, buenas tardes. De IAG venimos comentando lo mismo desde hace meses: la clave está en el soporte de los 4,40 euros. Decíamos que la corrección hasta ahí encajaba dentro de los parámetros normales, al tratarse de un ajuste/retroceso del 61,8-66% de toda la subida previa. Y en realidad no hemos cambiado de opinión. Sigo pensando que mientras no lo perfore, cabe la posibilidad de que esté tratando de reestructurarse al alza con un primer objetivo de subida en la resistencia, antes soporte, de los 5,80-5,85 euros. Digamos que este título no me disgusta a pesar de todo el ruido acerca del Brexit a todas horas. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Una vez más te agradecería pudieras darme unas pinceladas de qué se puede esperar de Inditex en el corto plazo y en líneas generales para finales de año (contando que siempre puede haber imprevistos que muevan el mercado). Tengo compradas las acciones en 27,60 euros desde mayo de 2018 y después de aguantarlas quisiera fijar posibles objetivos de venta. Muchas gracias por sus interesantes análisis. A.PS.

Apreciado lector, buenas tardes. Inditex no levanta cabeza desde que anunció sus resultados, pero a pesar de ello sigue presentando una clara tendencia alcista desde los mínimos de diciembre. Es fácil darse cuenta de ello por cuanto los mínimos y máximos crecientes siguen ahí, intactos. La sobreventa diaria es extrema y ello es lo que está provocando que los precios rebote en el corto plazo. Vamos a ver si la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde diciembre y que presenta tres puntos de tangencia, no se perfora. Mientras tanto, cabe decir que las caídas de las últimas sesiones encajan absolutamente dentro de los parámetros normales. Como zona de resistencia, tenemos los 29 euros como la referencia más inmediata. Muchas gracias a usted, un saludo.

Estimado José María, querría preguntarle sobre Siemens Gamesa. ¿Cree que se recuperará del todo tras la debacle del 25% de la última presentación de resultados allá por finales de Julio? Muchas gracias, un saludo. E.P.

Estimado inversor, buenas tardes. Siemens Gamesa ha sido capaz de superar recientemente la resistencia, antes soporte, de los 13,65 euros. Lo que quiere decir que ya no tenemos resistencias importantes hasta el amplio hueco bajista de la sesión del 30 de julio en los 15,52 euros, por definición importante resistencia. Pero lo que más me gusta es dónde se ha frenado la corrección: justo en el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% de toda la subida desde los mínimos de octubre de 2018. Es decir, en la medida en que no cierre por debajo cabe la posibilidad de reestructurarse de nuevo al alza en busca del hueco bajista mencionado, e incluso, de recuperar los máximos anuales (16,06). Gracias a usted, un saludo.

