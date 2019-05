¿Cómo queda el gráfico de Inditex tras ajustar el último dividendo repartido?

Desde los mínimos de diciembre el título se ha revalorizado más de un 20% vs. 14% del Ibex

Bolsamania | 03 may, 2019 08:51 - Actualizado: 09:08

Esta semana Inditex ha repartido dividendo y como seguro que ya saben este ha de ser ajustado/descontado automáticamente del precio de la acción.

Como analista técnico me habrán leído en numerosas ocasiones aquello de que no tiene sentido invertir en ningún título sólo en base al dividendo que reparte. Y esto es así, no cabe discusión al respecto. ¿Por qué? Porque el dinero que te ingresan en la cuenta vía dividendo se resta automáticamente del precio de la acción, lo que quiere decir que el valor de mi cartera es inferior. Es más, al aplicarse la retención de hacienda sobre el dividendo recibo todavía menos de lo que se le resta al precio de la acción.

Dicho esto, al ajustarse ya el último dividendo podemos ver cómo el título se encuentra en una situación, de corto plazo, algo complicada. Como soporte más importante de corto plazo tenemos los 25,90 euros, que fue el origen del último rebote que le llevó en pocos días hasta los 27,68 euros (los 28,14 euros antes de repartir dividendo) y no tendría mucho sentido que el título cerrara por debajo si queremos que el sesgo alcista de las últimas semanas desaparezca. Lo cierto es que tenemos el estocástico claramente girado a la baja y en zona de nadie, lo que deja la puerta abierta a que las caídas tengan continuidad en los próximos días. Un ajuste/retroceso del 50% de toda la subida previa le llevaría a niveles de precio cercanos a los 24,50 euros. Como resistencia más importante en este momento, tenemos los 27,68 euros (máximos anuales).