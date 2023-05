Acciona ha complicado fuertemente su aspecto técnico en las últimas sesiones.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA

La compañía ha perdido el soporte clave de los 161 euros. Esto confirma su incapacidad para recuperar la media de 200 sesiones, y parece muy probable que podamos ver el comienzo de un nuevo impulso bajista. Para las próximas semanas no descartamos ver un ataque al nivel de los 150 euros, sin descartar un desplome hasta el nivel de los 140 o incluso hasta los 130 euros. No apreciaremos ni la menor señal de fortaleza mientras que no consiga subirse por encima de la resistencia de los 172 euros, precios muy alejados de los actuales

Acciona Energía no para de perder soportes desde que dibujara los máximos históricos a mediados del pasado año. La compañía comenzó el año intentado recuperar la media de 200 sesiones. Terminó realizando un pull back a este promedio y acumula ya unas caídas del 14% en lo que llevamos de año. Su aspecto técnico es complicado, y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos del pasado año que dibujara en los 25,78 euros. A día de hoy es un valor por el que no deberíamos interesarnos.

Fuerte tendencia bajista la que podemos ver en Solaria, y eso que empezó el año superando resistencias e intentado subirse por encima de la media de 200 sesiones. Desde los máximos de enero hemos visto que se dejaba más de un 30%. Esto le ha llevado a perder el soporte de los 14 euros y, tras un pequeño rebote, parece que podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos del pasado año que presenta en las inmediaciones de los 12 euros.

Inmobiliaria Colonial estropeó fuertemente su aspecto técnico en el mes de marzo. En este fatídico mes para la compañía perdió la media de 200 sesiones y tras un pull back a este promedio hemos visto que abandonaba, hace tan sólo unas sesiones, el soporte de los 5,47 euros. Las perspectivas técnicas para las próximas jornadas no son buenas, y parece muy probable que podamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 5 euros o incluso hasta los 4,50 euros, mínimos del pasado año. No veremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 6 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones.

Merlin Properties viene moviéndose en una banda lateral en las últimas semanas. Esta consolidación de niveles es la reacción a las fuertes caídas de marzo. En principio todo apunta a que podríamos estar ante una figura de continuación bajista. Así, lo más normal es que podamos ver el abandono de los 7,31 euros, mínimos anuales. Esto llevaría a su cotización, casi con toda seguridad, a los mínimos del pasado año que dibujara en los 7,15 euros.