La familia fundadora y accionista mayoritaria de Rovi, a través de su vehículo Norbel Inversiones, ha comunicado la colocación privada de un paquete de 2.803.448 acciones de Rovi, representativas de aproximadamente un 5% de su capital social.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA LATERAL S1 64.20 S2 60 R1 71.20 R2 74.90 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El importe de la colocación ha ascendido a un total de 180,8 millones de euros, siendo el precio de venta unitario de 64,5 euros por acción (con un descuento del 9,4% respecto al cierre de ayer). Normalmente este tipo de operaciones suelen tener un efecto puntual en el muy corto plazo y días después lo normal es que ande lo desandado.

En cualquier caso, no hay nada de lo que preocuparse en el valor en lo referente a su aspecto técnico. Este se está desplazando lateralmente desde diciembre dentro a su vez de una clara tendencia alcista de fondo, o primaria. O al menos podemos decir que en la medida en que la estructura de precios no perfore el soporte de los 60 euros, los mínimos de enero, no hay motivo alguno para preocuparse por el valor. Solo por debajo de los 60 euros podemos llevarnos algún susto como consecuencia de la confirmación de un doble techo. Pero mientras los 60 euros aguantes aquí no ha pasado nada de nada.