En ocasiones los precios se pueden desplazar al alza y a la baja con fuerza sin que en realidad suceda nada. Simplemente estamos asistiendo a una consolidación de niveles tras las importantes subidas previas. Nada más.

Análisis Técnico HOMBRO CABEZA HOMBRO INVERTIDO S1 10500 R1 14000 R2 20000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Puede decirse que en el último mes el bitcoin no ha hecho nada significativo, pero no por eso su aspecto técnico sigue siendo bueno. La figura en 'cabeza y hombros' invertida que se confirmaba por encima de los $10.500 sigue su curso y aunque cayera hasta ahí, todo seguiría igual. Se trataría de un simple 'throw back' a la línea clavicular de la formación y poco más. Si la figura de vuelta no falla no descartamos que, incluso, supere los máximos históricos de los $20.000. Con el permiso de la resistencia intermedia que presenta en los máximos de 2019 en los $14.000. Lo que sí es cierto también es que el bitcoin ya no es tan volátil como antaño. Rompe resistencias y se toma su tiempo en consolidar y así lleva haciendo bastante tiempo. Lo cuál no es malo, en absoluto. Simplemente está madurando.