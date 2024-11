Parece que entran las compras en las inmediaciones de la media de 200 sesiones

Análisis Técnico REBOTE EN MEDIA DE REFERENCIA S1 10,21 S2 8,85 R1 12,13 R2 13,53 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Técnicas Reunidas consigue sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 10,21 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Esto es una buena señal que le salva de complicar su aspecto técnico a medio plazo. A medio plazo su aspecto técnico es bueno. No obstante, desde hace meses que se mantiene una corrección que no termina de llegar a su fin. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 12,13 euros. Si consigue superar estos precios es muy probable que podamos acabar viendo una vuelta a los máximos anuales que consiguiera dibujar en los 13,53 euros. Por debajo el soporte a vigilar se encuentra en los 10,21 euros. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.