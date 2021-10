El petróleo se disparaba este lunes tras el acuerdo de la OPEP+, formada por el organismo y sus productores aliados, en el que mantienen el pacto existente para aumentar la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios en noviembre.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 80 S2 77.84 R1 86.74 R2 90 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La reacción no se dejó esperar y el petróleo, tanto el Brent como el West Texas batieron sin muchos problemas las resistencias que presentaban en los máximos anuales. Así, en el caso que nos ocupa el Brent no cotizaba en los niveles actuales de precio desde noviembre de 2014. Llegados a este punto, y correcciones puntuales aparte (fases de reacción) podemos decir que el 'oro negro' ya no tiene resistencias importantes hasta los máximos de 2018 en los 86,74 dólares y por encima la zona de los aproximadamente 90 dólares/barril. Este último nivel de precios se corresponde con los máximos de 2010 (resistencia) y los mínimos de 2012 (soporte), lo que nos sugiere que será un nivel de resistencia difícil de batir.