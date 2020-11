La semana pasada nos hacíamos la pregunta sobre si las últimas caídas formaban parte del típico movimiento en 'throw back' a la parte alta del canal bajista, antes resistencia y ahora soporte.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA BAJISTA S1 2.51 S2 2.12 R1 3 R2 3.64 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Se puede decir que las violentas subidas de este lunes y de ahora en los títulos de BBVA vienen a cumplir con lo que es la proyección mínima teórica de subida del reciente canal bajista que se superó al alza no hace muchas sesiones. Pero seguimos sin figura de vuelta como tal, lo que no quiere decir que no podamos tenerla más adelante. Al fin y al cabo, siempre sabemos cómo empiezan las cosas pero no cómo terminan. O lo que es lo mismo, que lo que ahora empieza siendo un violento rebote dentro de una impecable tendencia bajista termine siendo algo más que eso con el paso del tiempo.

Y es que, si recuerdan, desde los mínimos de mayo hasta los máximos del rebote de junio los títulos de BBVA se revalorizaron casi un 50% en pocas semanas. Y el rebote en curso desde los mínimos anuales (2,288) es de casi el 40%. Por lo tanto, si bien es cierto que puede que estemos ante un punto de inflexión en el título y en las bolsas conviene seguir siendo cautos ya que no hemos visto nada que no hayamos visto antes. La gran resistencia a batir está en los máximos de junio (3,646) y sobre todo en el hueco bajista semanal de marzo en los 3,815 euros. Vamos poco a poco, paso a paso.