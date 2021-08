ArcelorMittal presenta una formidable resistencia en el nivel de los 30 euros. Este se corresponde con los máximos de 2013, 2014 y de 2018 (en dos ocasiones), de ahí la relevancia del momento actual en los títulos de la acerera.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 27.70 S2 24 R1 30 R2 37.70 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Si somos asépticos con el gráfico que tenemos delante ahora mismo deberíamos vender, o al menos deshacer parte de las posiciones largas (alcistas) en la compañía. ¿Por qué? Porque en resistencias si acaso se vende, pero no se compra. Digamos que en el mejor de los casos estamos ante un claro mantener en cartera, pero no tiene sentido ninguno comprar en resistencias tan claras como las que está atacando el valor. La revalorización del título desde los mínimos del año pasado es del 400%, ni más ni menos. Y me cuesta creer que se atreva con esta resistencias sin un descanso de la cotización, un ajuste proporcional de las alzas previas. Aunque con ArcelorMittal todo es posible, ya sabemos que es capaz de lo peor y de lo mejor.

De lo que se deduce que, en teoría, un cierre semanal (y si es mensual mejor que mejor) con holgura por encima de los 30 euros activaría una clara e importante señal de fortaleza no vista en muchos años en la acerera. De hecho podríamos hablar, incluso, de la confirmación de una amplia figura de vuelta al alza en términos de medio y de largo plazo, con importantes implicaciones alcistas claro está.