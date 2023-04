Amazon presenta este jueves resultados cotizando justo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones.

Análisis Técnico GIRO EN MEDIA DE REFERENCIA S1 97,71 S2 88,12 R1 114 R2 140 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El buen comportamiento de las últimas semanas ha dejado a la cotización de la compañía muy cerca de importante niveles de resistencia que si los termina superando podríamos terminar viendo una recuperación a medio plazo de su serie de precios. La resistencia clave que no perderemos de vista se encuentra en los 114 dólares. Estos precios corresponden a los máximos anuales y no veremos una señal de fortaleza a medio plazo mientras que no consiga superarlos. En el caso en el que consiga definirse al alza no descartamos acabar viendo un ataque al nivel de los 140 dólares. Por debajo el primer nivel de soporte lo podríamos situar en los mínimos de este mes de abril que dibujara en los 97,71 dólares. No debemos olvidar que, a día de hoy, su tendencia es claramente bajista.