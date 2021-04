Las acciones de Alibaba en Hong Kong han subido un 8% el lunes, pese a que la compañía ha sido multada con 18.230 millones de yuanes (2.800 millones de dólares) por los reguladores chinos como resultado de una investigación antimonopolio.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 220 S2 211 R1 274 R2 320 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Alibaba es un buen ejemplo de aquello que en ocasiones hablamos acerca de que un valor puede caer con fuerza sin dejar de ser alcista por ello. Y cuando nos referimos a alcista me refiero, sobre todo, en términos de medio y de largo plazo. De hecho, si miramos el gráfico semanal de largo plazo lo que tenemos es una directriz alcista que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde finales de 2015. Una recta de aceleración que pasa en este momento por los aproximadamente 220 dólares. Digamos que, en la medida en que el precio no perfore los mínimos de diciembre (último gran mínimo creciente) no tendremos ninguna señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios a pesar de las últimas caídas. Al contrario, justo ahora vuelve a dar señal de compra. Como principales resistencias tenemos el hueco bajista semanal de los 263,59 dólares, los 274 dólares y los máximos históricos en los 319,32 dólares.