Mal, muy mal aspecto técnico el que podemos apreciar en la serie de precios de Laboratorios Rovi.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA

Desde que publicara sus resultados, el pasado 7 de noviembre, no ha hecho más que perder posiciones. Ese día se dejó un importante hueco bajista que ha terminado por confirmar la formación de un pull back a la media de 200 sesiones. Atentos que se confirma un cambio de tendencia y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 55 euros. Desde luego no es el momento de entrar en la compañía. El hueco bajista que se dejara el día 7 de este mes sigue vigente y es un recordatorio muy crudo de la presencia actual de las ventas. No veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 80,20 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones y niveles cerca de un 30% por encima de los actuales.

El rebote de la segunda mitad del mes de octubre en Puig Brands ha sido un espejismo. Aunque fue de consideración, no le ha permitido ni cubrir en parte el hueco bajista que se había dejado a comienzos de septiembre. Sus perspectivas técnicas son muy complicadas y lo serán aún más si al final confirma el abandono de los mínimos históricos dibujados, hace justo un mes, en los 18,53 euros. Si se confirma el abandono de este nivel de precios, se meterá en caída libre, con el camino despejado para que podamos acabar viendo un ataque al nivel de los 15 euros. No apreciaremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 22,37 euros, precios cerca de un 20% por encima de los actuales.