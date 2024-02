A Grifols se le acumulan los problemas. El fondo bajista Qube Research & Technologies sigue acechando a la farmacéutica catalana y ha elevado su apuesta en contra hasta el 1,19% desde el 0,71% anterior, según revelan los registros actualizados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la posición bajista más elevada en la historia bursátil de la compañía. Pese a ello, Grifols es uno de los valores más alcistas en la sesión de este martes.

Y es que la posición de la firma británica, valorada en más de 50 millones de euros, se ha duplicado en menos de dos semanas: el pasado 2 de febrero, Qube apostó en contra de Grifols con un 0,61% de las acciones de la compañía. El 29 de enero, el 'hedge fund' informó por primera vez de su posición bajista en Grifols, la cual se elevaba al 0,5%.

A la firma británica se le suma el fondo World-Quant, cuya posición corta en Grifols asciende al 0,51%. Si bien esta apuesta en contra no ha variado desde enero, suma junto a Qube el 1,7% de la farmacéutica catalana, una apuesta en contra valorada en más de 70 millones de euros a precios de mercado.

Los bajistas se han congregado alrededor de Grifols desde que Gotham City Research abriera la caja de Pandora hace apenas un mes, acusando a la compañía de manipular sus cuentas y mentir. El fondo fundado por Daniel Yu hizo caja con esta crisis, ya que se embolsó alrededor de 17 millones de euros al deshacer la práctica totalidad de su posición bajista en el accionariado de Grifols, el cual ascendía al 0,57% antes de la publicación de su informe. Grifols ha demandado a Gotham City por este movimiento.

De igual modo, el fondo bajista Millenium International Management llegó a duplicar su apuesta en contra de la cotizada elevando su posición corta al 0,66% del accionariado de Grifols. Posteriormente, la firma comunicó que redujo esa participación hasta el 0,49%, desapareciendo de los registros de la CNMV.

Cabe recordar que los inversores no están obligados a informar al regulador cuando su posición es inferior al 0,5%, pero ello no significa que Millenium no siga formando parte del accionariado de Grifols, lo cual podría elevar sustancialmente esa posición bajista conjunta de Qube y World-Quant.

Pese a la aparente proliferación de este tipo de inversores, lo cierto es que numerosas firmas de análisis están mostrando su confianza en Grifols tras los últimos movimientos de la compañía catalana. El caso más evidente es el de Citi, que recientemente ha reafirmado su fe en la cotizada, manteniendo su recomendación de 'compra' y elevando su precio objetivo hasta los 23 euros por acción. Desde los precios actuales de mercado, la valoración de Citi supone una revalorización superior al 100% para la compañía catalana.

El banco estadounidense destaca que el reciente informe de resultados de Haemonetics, empresa líder de consumibles y dispositivos para los productores de plasma, dibuja un entorno de recolección favorable en Estados Unidos, circunstancia que beneficiaría a Grifols. "Anticipamos una guía de Ebitda ajustado para 2024 superior a 1.800 millones de euros (crecimiento del 25-30% frente a 2023) y mejoras significativas en el flujo de efectivo", concluye Citi.

Asimismo, otros analistas como Renta 4, Sabadell, JP Morgan o Barclays han aplaudido la decisión de la compañía de apartar a la familia fundadora de la gestión de la cotizada. El pasado 5 de febrero, Grifols anunció a cierre de mercado que Raimon Grifols y Víctor Grifols Deu dejaban sus cargos de CCO y COO de la compañía y pasaban a ser consejeros dominicales, un movimiento encuadrado dentro de una estrategia "planificada desde hace tiempo" e iniciada en 2022.

Asimismo, se nombró a Nacho Abia como consejero delegado de la farmacéutica y se mantuvo a Thomas Glanzmann como presidente ejecutivo de Grifols. Para los analistas de Berenberg, estas decisiones se produjeron en un momento "razonable" y creen que son "pasos separados, pero conectados y en la dirección correcta".