Alberto Espelosín (Renta 4): "Hay compañías españolas que cotizan a múltiplos razonables"

El gestor de activos Alberto Espelosín, que recientemente se ha incorporado a Renta 4 Gestora al frente del fondo Renta 4 Alpha Global, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los profesionales que prestan sus servicios en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

'The most Important Thing', de Howard Marks.

¿Qué crees que hará el mercado en 2023, subir, bajar o mantenerse?

En los tres meses que quedan creo que bolsa plana y renta fija subiendo.

¿Es momento de invertir en Europa en lugar de Wall Street?

SI, Europa cotiza en PER relativo con un descuento relevante frente USA, PER 12.4x Stoxx 600 vs PER SPX 18.7x y aunque la tecnología puede justificar esa prima creo que ahora es exagerada.

¿Renta fija o Renta Variable para los próximos 12 meses?

Renta Fija Gobierno.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

Estamos en proceso de formación de cartera.

¿Un gestor al que admiras?

Hay gestores sobresalientes, pero lo que admiro es la profesión en su conjunto, admiro y respeto a todos los que tienen un valor liquidativo diario sean famosos o no.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Flexibilidad buscando diferencia entre valor y precio con margen de seguridad.

¿Ha terminado la edad dorada para invertir en tecnología?

Creo que la clave es entender qué expectativas descuenta el mercado y a qué múltiplo, para saber si hay margen de seguridad a estos niveles en la tecnología.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Siempre fundamental para entender el valor de una compañía y sus perspectivas, y el técnico de apoyo para entender la formación del precio de mercado, donde muchos participantes contribuyen a que ese precio de mercado sea una oportunidad de compra o venta.

¿Value o Growth?

Creo que, de todo, agnóstico a la hora de ponerme una etiqueta. Me gusta la diferencia entre valor y precio, y eso puede ser con compañías value, growth, quality, restructuraciones, etc

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

Que fuera coherente y que dejara escrito lo que opino del mercado para tener disciplina intelectual, y que no fuera demasiado duro juzgándome a mí mismo, ya que el error convive con nosotros, intentar minimizar los errores.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Es una moneda al aire, no me gusta ese tipo de recomendaciones porque es un 50/50 y la gente se acuerda por el valor que diga y creo que no tiene sentido. A 20 años tendría activos reales, como tierra cultivable, ganado, oro, plata, cobre y petróleo.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Las que no he sido capaz de vender cuando ha habido un problema e infravalorado el problema y he sobrevalorado la capacidad de gestión de la compañía para resolverlo.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

En una cancha de baloncesto jugando con veteranos, si te despistas, te caes y duele.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Responsabilidad fiduciaria con los clientes, humildad, leer y reconocer que no sabemos todo.

¿Es momento de invertir en España?

Hay compañías españolas que están cotizando a múltiplos razonables y son compañías relevantes en sus sectores.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

Estando la letra año al 3.8% y el bono a 10 años al 3.8% sería disciplinado en comprar en inmobiliario, algo que al menos me diera esa rentabilidad después de descontar del alquiler los gastos que supone la propiedad. Veo mucha polarización de precios entre Madrid y provincias por cuestiones socio demográficas. En Madrid los precios no se mueven por teoría financiera racional, sino por escasez y una “nueva demanda”. Pagar más de 25/30x el alquiler por el precio de un inmueble me parece arriesgado y exigente.